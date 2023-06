Todo sigue igual de mal

Carolina Losada no va a parar. Pese a la resistencia interna que genera su estrategia de campaña dura y picante, la senadora entiende que este es el momento para ir a fondo. Su adversario principal, Maximiliano Pullaro , acrecienta sus sospechas de un acuerdo entre la periodista y el gobernador Omar Perotti para esmerilar su figura y dejarlo sin chances de competencia.

Losada cree que es ahora, que no existe la famosa bala de plata de cierre de campaña. Por ese motivo, seguirá con su plan. Por ese motivo, seguirá vinculando a Pullaro con el narcotráfico. Solo se cuidará de no decirlo de manera expresa, de no acusar directamente al exministro de Seguridad, pero continuará involucrándolo con el mundo oscuro.