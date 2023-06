La senadora definió la semana pasada a su contendiente como un “personaje oscuro”. Lo incluyó, además, dentro de “un sector de la política que tiene vínculos con el narcotráfico”. No es la primera vez que lo hace. Empezó a utilizar esa clase de ataques muy temprano en la campaña.

La semana pasada Losada consiguió el respaldo explícito de Patricia Bullrich , una de las aspirantes a competir por la presidencia. En un video que comparten las dos junto al precandidato a la vicegobernación Federico Angelini , la ex ministra de Seguridad define a los integrantes de la fórmula santafesina como "parte de la nueva generación", que "tiene la fuerza para cambiar".

Ante las lecturas que podían hacerse después de ese video, Bullrich ratificó anoche su apoyo a Losada, pero rescató a Pullaro y lo desligó de cualquier relación con el narcotráfico.

https://twitter.com/VictorBocco/status/1665670461651398660 Patricia Bullrich: Pullaro se equivocó con algunas designaciones, pero no es parte del Narcotráfico.

Patricia Bullrich: Pullaro se equivocó con algunas designaciones, pero no es parte del Narcotráfico.

“Yo conozco a Pullaro. Creo que tuvo muchos problemas. Problemas serios. Y equivocaciones. Pero no creo que sea parte del narcotráfico. No lo creo. Apoyo a Carolina Losada con toda mi fuerza para que sea la gobernadora, pero también tengo que tener la honestidad intelectual de decir que se equivocó (en referencia a Pullaro) con jefes de policía, pero que eso no lo convierte en un narcotraficante. De ninguna manera”, aseguró durante una entrevista con LN+.

En el pullarismo leen los duros ataques que viene utilizando Losada como una respuesta a sus problemas para escalar en las encuestas. La senadora busca mostrarse como lo nuevo dentro de la política y relaciona a sus rivales internos –Pullaro y la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein– con gestiones pasadas que no lograron resolver, por ejemplo, temas endémicos como el de la inseguridad.

Bullrich había hecho público su respaldo personal –no político– a Pullaro en marzo pasado, cuando el precandidato recibió amenazas. “¡Estoy al lado de Pullaro frente a los narcos! Nada ni nadie nos va a amedrentar!”, aseguraba en un mensaje publicado en Twitter.

Los problemas y las equivocaciones “con jefes de policía” a los que hizo mención ahora Bullrich en LN+ apuntan a escuchas telefónicas en las que el actual diputado provincial mencionaba a Alejandro Druetta, ex jefe de Inteligencia Zona Sur de la ex Drogas Peligrosas que fue luego condenado en una causa por narcotráfico.

Mientras Bullrich insiste con su respaldo a la figura de Losada, mientras Pullaro cuenta con el apoyo del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ubicó a Gisela Scaglia como su compañera de fómrula. La pelea nacional también hace pie en Santa Fe. Si bien ambos presidenciables tienen sus preferencias, ninguno termina de cerrarle la puerta al otro.