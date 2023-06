El exministro de Seguridad del Frente Progresista aprovechó la circunstancia para focalizar en el gobernador, siguiendo con su manual de campaña. Sostuvo que su “desafío no está puesto en la interna” sino en “correr a los K y ganar el gobierno provincial”. “Con esto se ve más beneficiado el gobierno de Perotti”, agregó dando a entender ciertos puentes entre el gobernador y las críticas de Losada. “Uno ve quién se beneficia -agregó- por una disputa interna, y tal vez, supongo, que puede estar todo pensado desde ese lugar. Con esto no se beneficia a Unidos para cambiar Santa Fe , sino Perotti”.

pulalro 1.jpg Pullaro en conferencia de prensa en el Hotel Presidente

Luego argumentó que de esta forma podría empoderarse el peronismo. "Esto le da aire al peronismo y no me voy a enganchar. Por supuesto que si nos peleamos y entramos en tensión ponemos en riesgo el triunfo que parecía muy claro. No fui yo, no hice ni voy a ninguna agresión, no fui yo, pero indudablemente ponemos en riesgo el triunfo. Por eso llamo a la reflexión".