Falló el "divide y vencerás": los gobernadores de JxC se plantaron con las retenciones

Divide ut regnes: la estrategia militar de "divide y vencerás" que se remonta a tiempos de Julio César en el imperio romano, no le funcionó al gobierno de Javier Milei . Después de días de idas y vueltas, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) dieron por finalizadas este martes las negociaciones por la ley ómnibus con la negativa de la Casa Rosada de retirar el artículo que sube las retenciones para la soja, el aceite derivado de ese poroto, la carne y el maíz entre otros commodities.

Como contó Letra P , el ministro de Economía, Toto Caputo , dejó en claro en las últimas reuniones que mantuvo con sus pares del gabinete que de no poder conseguir esa suba de impuestos, el ajuste sobre las cuentas públicas será mayor. En las últimas conversaciones el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , junto a sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo ; de San Juan, Marcelo Orrego ; de San Luis, Claudio Poggi ; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro ; de Jujuy, Carlos Sadir ; de Chubut, Ignacio Torres ; de la Ciudad, Jorge Macri ; de Corrientes, Gustavo Valdés ; y de Chaco, Leandro Zdero , le propusieron al Gobierno seis cambios en la ley ómnibus, de los cuales la Casa Rosada sólo tomó cinco.

Dentro de los cambios se incluyó el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obliga al Ejecutivo a recomponer los ingresos por coparticipación a la Ciudad. Esa medida, según pudo saber este portal, fue una forma de la Casa Rosada de intentar fracturar el bloque de gobernadores de JxC, algo que no sucedió.

La apuesta de Milei, y del ministro de Interior, Guillermo Francos , era abordar la ronda final de negociaciones de a un gobernador a la vez ante el escenario de fractura que veían en JxC en Diputados, en donde el bloque del PRO decidió acompañar el dictamen del oficialismo. Los mandatarios provinciales que estuvieron en dialogo con el oficialismo avisaron que con las retenciones no había grieta y que no permitirían una suba.

"Es condición ineludible para acompañar el dictamen de mayoría del Gobierno. Tanto de la UCR como del Hacemos Cambio Federal", le dijo a este portal un gobernador del PRO. "Se le mandó (a Francos) una propuesta alternativa, superadora y no la acordó. No quisieron avanzar en ese esquema de tocar exenciones, regímenes especiales. Ya le habíamos dicho que retenciones no la íbamos a votar y eso se ratifica en el recinto", remarcó después el mismo mandatario provincial.

Sin señales de dialogo por parte de la Casa Rosada, en JxC se preparan para rechazar el artículo más importante para Milei y Caputo de la ley ómnibus.