Extraordinarias: Javier Milei le pone fecha al debate para eliminar las PASO y apura a CFK

Como explicó Letra P , los referentes legislativos del Congreso no estaban convencidos de citar a extraordinarias, porque no hay certezas de contar con una mayoría para aprobar la reforma política. Santiago Caputo , artífice de la citación, está seguro de que la mayoría de Unión por la Patria (UP) avalará la eliminación de las PASO, pero nunca se puso a contar.

Los números de las PASO

El problema del Gobierno con las extraordinarias es que no es nada fácil definir un escenario en Diputados, con bloques fragmentados y sin liderazgos consolidados. El dibujo que hace Caputo es que las PASO y la reforma política serán aprobadas con mayoría del peronismo, una fracción del PRO y votos aportados por gobernadores de todas las fuerzas políticas.

Claro que con 99 miembros, el alcance del respaldo de UP es lo que inclinará la balanza y los líderes legislativos de LLA no tienen el panorama tan claro. “En la Rosada están seguros de que la reforma política se aprueba, pero cada vez que hablamos con los líderes del peronismo, no nos dan garantías”, explican los libertarios del Congreso.

En UP hay algunos datos alentadores, pero no decisivos. Sergio Massa (con nueve votos en UP) pidió la suspensión de las primarias para 2025. Los pocos gobernadores que le quedan al PJ no quieren que se siga votando dos veces. Y un grupo de referentes territoriales, donde se cuenta al chaqueño Juan Pedrini, presentó un proyecto para que las primarias no sean obligatorias.

La balanza se inclina, una vez más, por CFK, quien envió señales alentadoras al salir de su negativa tajante a eliminar el sistema, que mantuvo hasta el año pasado. “Es un tema que sigue abierto”, reconocieron a Letra P desde el entorno de la exjefa de Estado. En la Casa Rosada están seguros de que La Cámpora borrará la elección de agosto.

Una de las últimas declaraciones de la expresidenta fue que Argentina no debería tener elecciones cada dos años. Los liberarios se ilusionan con que esa pretensión conlleve otro mensaje: que el país no puede tener dos comicios en doce meses.

Con CFK al frente del PJ, pide sostener las primarias el grupo de UP que apoyó la fallida candidatura del gobernador riojano Ricardo Quiniela para presidir el peronismo, integrado por Victoria Tolosa Paz, Liliana Paponet, Eugenia Alianiello y Guillermo Snopek, entre otros. Alcanzan una veintena de miembros y no quieren quedar presos de la lapicera de la expresidenta.

Piden por Presupuesto

Por si fuera poco, en todas las bancadas de lo que se denominó durante el año como oposición dialoguista (sin UP y la izquierda), salieron al cruce del anuncio de extraordinarias porque no incluye el proyecto de Presupuesto ni la prometida reversión de Ficha Limpia.

Democracia por Siempre, el nuevo bloque radical, anunció que no participará de las comisiones si el Presupuesto no es anexado al llamado de extraordinarias. “Nunca estuvo interesado en tenerlo aprobado, porque quiere reconducir el de 2023”, señalaron en un comunicado.

Una posición parecida tiene la mayoría del bloque radical de Diputados, que no se pronunció y recién tiene su reunión de bancada el martes, tal vez cuando el debate de la reforma política comience.

La bancada UCR del Senado sí emitió un comunicado para exigir incluir el Presupuesto y Ficha Limpia en el temario. “Se está yendo por la dirección de discrecionalidad, falta de previsibilidad y poco apego al diálogo”, denunciaron los conducidos por Eduardo Vischi.

El PRO no se pronunció, pero hay bronca por la exclusión de estos temas. “Nadie nos avisó nada y ni vimos la convocatoria”, reconoció a Letra P una autoridad de la bancada. El tropa amarilla está cada vez más fragmentada entre macristas puros y potenciales aliados libertarios: esta semana ni siquiera hubo reunión. Los primeros no quieren eliminar las primarias: sólo piden que no sean obligatorias.

Encuentro Federal está dividido, porque hay defensores y detractores de las PASO. “Todo el temario divide al bloque”, reconocieron voceros de la bancada coordinada por Miguel Pichetto.

Sin PASO

Los dos proyectos de reforma política fueron enviados a Diputados hace 15 días. Uno elimina las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que consideran un gasto desproporcionado: apuntan que su uso bajó 10 puntos desde su nacimiento, en 2011.

De esta manera, se volvería a una sola votación, en octubre, pero con una campaña de 60 días para facilitar la implementación de la Boleta Única Papel. El proyecto aumenta los aportes privados de una misma persona (física o jurídica) a los partidos, que podrán representar hasta el 35% del total.

No se podrán recibir ayuda de sindicatos, entidades extranjeras, concesionarias de servicios públicos o anónimos. Los aportes se bancarizan y se exhiben en una plataforma digital y se presentan declaraciones juradas.

Los aportes nacionales se reducen y serán un 20% en forma proporcional y un 80% en función de la cantidad de votos obtenidos.

El otro proyecto que envió Milei endurece los requisitos para sostener un partido político. Establece su caducidad si no se realizan elecciones partidarias internas durante cuatro años, no se presentan a dos elecciones consecutivas y no suman en dos comicios el 3% de los votos, 1% por encima del límite actual.

A su vez, las fuerzas nacionales deberían contar con 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral (ahora es 0,4%) y presencia en al menos diez distritos. En la actualidad alcanza con cinco. También se exigirá la digitalización de los procesos de afiliación y renuncia, en reemplazo de los formularios físicos.

El Gobierno destaca que la flexibilidad para armar partidos políticos permite que haya 47 activos a nivel nacional y 718 distritales, muy por encima de la mayoría de los países del continente. México -donde funciona un Instituto Nacional Electoral- tiene siete, Uruguay 12 y Chile 23.