Javier Milei evalúa incorporar la eliminación de las PASO en sesiones extraordinarias

Según fuentes libertarias, el mandatario aceptaría sumar al debate legislativo del último mes del año proyectos que hayan quedado pendientes y no descarta incorporar otros, como la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ). El encargado de las gestiones sería Martín Menem , artífice de la rosca con la oposición para bajar la sesión.

Milei quiere que el año próximo se vote una sola vez. En julio, tras la sanción de la ley Bases, Guillermo Francos lo planteó ante el PRO y la UCR, pero el jefe de Gabinete no logró consenso para avanzar.

El macrismo considera que las primarias son claves para definir las listas en una alianza con La Libertad Avanza y evitar que la lapicera la controle con exclusividad Karina Milei . Lo único que Mauricio Macri acepta es cambiar la ley para que no sean obligatorias.

Con la implementación de la boleta única de papel (BUP), que obligó a adelantar una semana los comicios, el calendario electoral durará casi todo el año: el 15 de mayo deben presentarse las alianzas y el 25 de ese mes, las listas. Será otro aliciente del oficialismo para plantear no votar dos veces en 2025.

En la UCR necesitan internas para saldar sus diferencias y quieren que las financie el Estado, aunque hay gobernadores que no opinan lo mismo, como el mendocino Alfredo Cornejo. El martes, los mandatarios de todos los colores políticos se mostraron con fuerza para imponerse. Es la carta que buscará la Casa Rosada cada semana.

La apuesta de los libertarios -aún en elaboración- para borrar las PASO es buscar voluntades entre los aliados habituales (PRO y UCR) y, el desafío mayor, sumar adhesiones en Unión por la Patria, que este martes tuvo nueve bajas que permitieron frustrar la sesión.

Los acuerdos que busca Javier Milei

Para eliminar las primarias, Milei y Menem no están en busca de peronistas que quieran estar cerca del Gobierno sino que apelaron al archivo: hace dos años, Sergio Massa, por entonces ministro de Economía y futuro candidato presidencial, avanzó en una gestión en el Congreso para que no haya internas abiertas en 2023.

En esos días, el tigrense logró el respaldo de partidos provinciales -que volverán a apoyar si lo pide Milei- y de gobernadores peronistas, pero no tardó en chocar con el kirchnerismo, que siempre avaló las primarias, promovidas en 2009 por Cristina Fernández de Kirchner.

“Las defenderemos siempre, nos convenga o no”, remarcan cerca de la expresidenta. Por definición, las PASO son un instrumento útil para la oposición de turno, porque les permite dirimir sus diferencias sin pagar costos logísticos.

En Unión por la Patria hay matices que pueden romper ese paradigma. Los pocos gobernadores peronistas que quedan no están cómodos con las primarias, sobre todo para las elecciones legislativas. Se trata de Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires), quienes por ley tienen internas en su distrito, simultáneas a las nacionales.

Menem también busca atraer a los diputados que son opositores en sus provincias, pero sufren escaramuzas internas en el peronismo. Las primarias, como están diseñadas, le permiten presentar una lista a cualquier afiliado. En el territorio bonaerense, el kirchnerismo necesita las primarias para validar su poder en cada ciudad.

En LLA creen que la interna obligatoria no le es útil a Massa, que se queda sin el arma de jugar por afuera en caso de no ser complacido en las nóminas. El tigrense, que se mantuvo en silencio este año, no tardará en recibir algún gesto de sus verdugos electorales. Sin el PRO, el oficialismo necesita de todos los bloques para buscar una mayoría.

Temas de verano

El resto del temario para las extraordinarias está en elaboración, pero el asunto excluyente es el Presupuesto 2025, aunque condicionado a un acuerdo político que garantice la sanción en el Senado.

“No le vamos a dar la chance a (el radical Martín) Lousteau de que lo modifique y el proyecto vuelva a Diputados, como hizo con la ley Bases”, repiten en LLA. Sólo pueden tener esa certeza con un dictamen de comisión en la Cámara alta la última semana del mes.

También en el Senado podrían debatirse los pliegos judiciales que aún no envió el Gobierno. Hay otros temas que avanzan y tal vez se lleguen a votar antes del 30 de noviembre como el proyecto para combatir el crimen organizado, la llamada ley antimafia, dictaminado este miércoles en un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales de la cámara alta.

Fue coordinado por la radical Carolina Losada, que se cruzó fuerte con el kirchnerista Oscar Parrilli, quien pidió sin éxito continuar las reuniones informativas. Quería invitar a directivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

La ley antimafia es único proyecto de la ministra Patricia Bullrich que avanzó en el Congreso. Prevé penar por igual a cualquier integrante de una organización delictiva, con sanciones de entre 8 y 20 años de prisión. Contempla amplias facultades para la policía federal, como detener a una persona 48 horas por averiguación de antecedentes.

En Diputados el miércoles se tratará en una sesión especial el proyecto para aumentar penas por reincidencia y reiterancia, también elaborado por la ministra de Seguridad.

Por pedido del PRO se debatirá el retorno del voto por correo a residentes en el exterior; y ficha limpia, el proyecto que busca impedir que compitan en elecciones condenados por corrupción en segunda instancia. De sancionarse, la norma sería una proscripción a Cristina. En LLA no están muy convencidos, pero se dejan llevar por el macrismo. Si el miércoles se aprueba, Milei debe definir si la incorpora en extraordinarias. En Diputados quedan temas para llevar al recinto como el Juicio por Jurados y la privatización de Aerolíneas, que podría quedar en el olvido tras el acuerdo del Gobierno con los gremios aeronáuticos.