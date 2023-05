El altísimo 8,4% de inflación de abril que se conoció el viernes no alteró los planes. A sabiendas de que el número estaría muy lejos de lo deseado y proyectado públicamente, Sergio Massa puso el pie en el acelerador. Con audacia política, se arrojó a empujar al peronismo ya no solo a que diga que es su mejor opción para las elecciones presidenciales, sino la única.

Marca desgastada

Si el FdT mantendrá su nombre en las próximas elecciones, si será capaz de contener a todos los espacios políticos que lo conforman y si, finalmente, se encamina hacia una candidatura de síntesis o a dirimir las internas en las PASO se sabrá el 14 de junio, la fecha prevista en el calendario para la inscripción de alianzas. Por lo pronto, en la plana mayor del espacio ya circulan varias alternativas de posibles nuevas denominaciones para el FdT, una marca desgastada ante la sociedad. La excusa de cambio podría estar en los llamados de Cristina, Máximo Kirchner o Wado de Pedro a “ampliar” la coalición. Cualquier nueva incorporación podría justificar la búsqueda de un nuevo nombre para la alianza, como sucedió cuando Cambiemos mutó en Juntos por el Cambio, en 2019, por la incorporación del peronismo de Miguel Ángel Pichetto.

De antemano, a juzgar por los nombres que se dibujan en la foto final, Fernández encontrará pocos aliados en la mesa del frente que lo acompañen en su cruzada en favor de las primarias en la categoría presidencial. Pero lo determinante será la discusión por el reglamento y el piso que se requiere alcanzar en la interna para entrar en la distribución final de los lugares en las listas. Allí anida una diferencia fundamental. Mientras que el cristinismo quiere mantener un piso del 25%, que favorecerá al tándem mayoritario que forman el cristinismo y el massismo, Fernández apunta a que sea lo más bajo posible, entre el 10 y el 15%, para “incentivar” a todos los sectores a que trabajen para la alianza. Será la última pelea por los suyos. En la vereda de enfrente insisten en que “si se arma una buena lista de unidad, todos trabajan”.

En la discusión pública sobre las PASO, Fernández cuenta con el apoyo del embajador en Brasil, Daniel Scioli, que reclama su derecho a ser candidato, y los dirigentes que lo alientan, como la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el canciller Santiago Cafiero. También, el líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (MTE-UTEP), Juan Grabois, que se resiste a alinearse con Massa y promete darle pelea interna.

Otros dos posibles precandidatos tienen una postura más flexible. El ministro Wado De Pedro dijo que las PASO son “una buena forma de resolver la discusión interna”, pero al final del camino acatará lo que diga Cristina Fernández de Kirchner. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, cree que no hay que forzar la síntesis, pero no descarta que ese proceso se pueda producir. A priori, cree que la única capaz de generar ese proceso sería Cristina. Un sector del cristinismo todavía no renuncia a esa posibilidad y prepara para el 25 de mayo un gran acto en la avenida 9 de Julio para pedirle que sea candidata. La presencia de la vicepresidenta no está confirmada.

La CGT ya dio señales de que apoyará como candidato único a Massa. El ministro deja entrever que tiene el acuerdo de la vicepresidenta para decir lo que vocifera en público. “Por ahora, nada parece indicar lo contrario. Si se confirma eso, quiere decir que Sergio tiene al 90% del peronismo, además del financiamiento para la campaña. Es casi imposible que haya PASO”, apunta un dirigente de los movimientos sociales que formó parte de las negociaciones previas del Congreso del PJ bonaerense, que se celebró este sábado, y del nacional agendado para el próximo martes.

Aunque no fue tan contundente como Massa, Máximo Kirchner enfiló para el mismo lado en La Matanza. “Las PASO son un instrumento. Como la guitarra, depende quién la agarre, suena bien o mal. Para no depender tanto de las virtudes del guitarrista lo mejor es tener una buena partitura. Y la partitura debe ser un buen programa de gobierno, que sea por PASO o por síntesis, se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023”, dijo.

Sobre la necesidad de armar un programa común ya habían hablado Cristina y Massa. La pista sobre cómo se definirá la discusión en la provincia de Buenos Aires quedó a la vista este sábado, con la designación de los representantes del PJ bonaerense ante la junta del -hasta ahora- FdT. Allí estarán Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, todos alineados con el discurso de Cristina y Massa. En la discusión buscaba colarse la ministra Tolosa Paz. No lo logró.

El consenso soy yo

Mientras la atención pública estaba puesta en la publicación del último índice de precios al consumidor (IPC), Massa apuntó todos sus cañones a la política y señaló que para el FdT sería “un gravísimo error” llevar más de un candidato presidencial a las PASO.

Las razones que esgrime el massismo son dos. La primera, es la inestabilidad que se podría generar en el mercado si la PASO del oficialismo dividiera votos entre candidatos de manera tal que el ganador de esa interna resultara en segundo o tercer lugar en la comparación individual con otros postulantes. Eso sucedería, por ejemplo, si Javier Milei cosechara 20 puntos como candidato único de su espacio y el FdT obtuviera 32% de los votos, repartidos en dos listas, una con 18 puntos y la otra con 14. El vencedor quedaría por detrás de Milei y, tal vez, del postulante de Juntos por el Cambio. “El riesgo es salir terceros. ¿Cómo abriría el mercado al día siguiente?”, se preguntan en el massismo.

El otro punto que plantean en el Frente Renovador es que debe haber un “estado de conciencia” sobre la gravedad de la situación económica argentina y el contexto global. “Si la discusión de la campaña va a ser sobre el rumbo económico del país y el candidato es el ministro de Economía no podemos estar bombardeando desde adentro porque lo que está en juego es demasiado delicado”, apuntan en el entorno de Massa. Y agregan que “hay que tirar todos para el mismo lado”, mientras Massa maniobra frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) con Argentina como pieza en la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.

Los tiempos se acortan. Aun quienes apoyarían su candidatura dicen que Massa debe buscar “un triunfo, un hecho de gestión positiva” en la renegociación con el Fondo. De concretarse, eso sucedería dentro de “dos o tres semanas”, para la primera semana de junio. La candidatura de Massa está atada a ese éxito soñado. Massistas, cristinistas y la Casa Rosada coinciden en que la definición final se dará recién a mediados de junio. “No sé si llegamos a esa fecha, falta demasiado y hay mucho desorden”, apunta un operador del FdT que habla con todas las tribus.

“En lugar de andar a los gritos, si quiere ser candidato, Sergio debería generar el consenso. Llamar a todos los precandidatos, acordar con el Presidente, llamar a los gobernadores. No está haciendo eso”, dice un funcionario de primera línea del Ejecutivo. La inflación será el talón de Aquiles de la campaña. Como Carlos Menem durante los primeros meses de su gobierno, cuando la hiperinflación todavía golpeaba los bolsillos, el ministro deberá convencer a la ciudadanía de que “estamos mal, pero vamos bien”.

En el camino hacia las definiciones del 24 de junio, cuando cierra la inscripción de candidaturas, Massa tendrá su propio congreso partidario. Será el 10 de junio. El ministro espera llegar con buenas noticias para escuchar su proclamación con los suyos, el Frente Renovador. Cuatro días después, la junta electoral del FdT fijará las reglas internas de juego.