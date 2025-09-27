Buenos Aires: por primera vez, dos mujeres conducirán la Universidad Nacional de Mar del Plata

Biasone - Sánchez Herrero, la nueva conducción de la UNMPD en la provincia de Buenos Aires

En Buenos Aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) tendrá, por primera vez, conducción femenina: el binomio integrado por Mónica Biasone y Marina Sánchez Herrero se impuso en las elecciones universitarias y selló la continuidad de Transformación Universitaria, el espacio político que hoy gobierna esa casa de altos estudios.

La nueva conducción de la UNMDP quedó definida luego de los comicios realizados hace una semana, donde la fórmula integrada por Biasone y Sánchez Herrero se impuso con 78 votos, contra 46 de Soberanía Universitaria y 2 abstenciones. Es, según fuentes universitarias, "la diferencia más amplia desde la instauración del actual sistema electoral".

La lista Transformación Universitaria obtuvo triunfos decisivos en el Colegio Illia, Ciencias Agrarias, Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Medicina y Ciencias de la Salud y Servicio Social. Por su parte, la lista opositora de Soberanía Universitaria logró una victoria en la Facultades de Humanidades, Psicología y Arquitectura.

A cada estudiante, nodocente, graduado y docente: gracias. Este es solo el comienzo. Con humildad, con gratitud y con la fuerza de las mujeres, vamos a hacer historia juntos pic.twitter.com/CKypd4oNf9

En noviembre, la Asamblea Universitaria se reunirá para formalizar los resultados y dar inicio oficial a una nueva etapa institucional bajo la conducción de Biasone y Sánchez Herrero, quienes asumirán en diciembre próximo al frente del rectorado y vicerrectorado de la UNMDP.

La dupla ganadora representa la continuidad y también la renovación de la actual conducción universitaria que encabeza el rector Alfredo Lazzeretti, con eje en el compromiso con los valores reformistas y la defensa de la universidad pública.

En medio de una crisis presupuestaria sin precedentes y del desprestigio de lo público, que tuvo su expresión de protesta hace diez días en la tercera marcha federal de las universidades y la comunidad del Hospital Garrahan, Biasone y Sánchez Herrero reafirmaron su defensa de la educación superior y la ciencia como pilares estratégicos: “Los países más desarrollados no lo lograron por azar, sino con inversión pública sostenida en educación y tecnología”, remarcaron.

Los perfiles de la dupla ganadora

Mónica Biasone es contadora pública, especialista en Sindicatura Concursal y Contabilidad Superior, directora de la Escuela de Gobierno de Ciencias Económicas y Sociales, y titular de la cátedra de Contabilidad I de dicha Facultad. Se desempeñó como decana de la FCEyS e integra el cuerpo de peritos de la Suprema Corte bonaerense.

Por su parte, Marina Sánchez Herrero es abogada, vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNMDP, Magister en Políticas Públicas y presidenta del Concejo Deliberante, y fue vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Además, es profesora de Derecho administrativo y derecho público, directora de la carrera de especialización en Derecho Administrativo y titular del Observatorio Jurídico “Angélica Barreda” de la Facultad de Derecho.

Las flamantes rectora y vicerrectora destacaron que “somos el espacio político ha convertido a la UNMDP en una referencia obligada del sistema universitario público argentino. Lo hemos hecho con trabajo, con convicciones, y dejando de lado aquellas propuestas que creían que sólo se podía mejorar atando su suerte a los gobiernos nacionales de turno. Eso es frágil. Nuestros valores nos llevaron a integrar el grupo más prestigioso de las Universidades Nacionales”.