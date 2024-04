Santiago Peña en el Foro Llao Llao: sintonía con Javier Milei y un pero a la dolarización

SAN CARLOS DE BARILOCHE (Enviada) El presidente de Paraguay, Santiago Peña , mostró sintonía con su par argentino, Javier Milei , en su paso por el Foro Llao Llao y validó el ajuste que el gobierno libertario aplica desde el inicio de su gestión , pero le hizo una recomendación acerca de la dolarización tomando como ejemplo el caso de su país: " No tiene sentido" .

-¿Qué va a pasar con la deuda que Paraguay le reclama a la Argentina por Yacyretá?

-Estamos en un impasse que está afectando a todo el sistema eléctrico argentino con atrasos en los pagos. Al no recibir el pago, Cammesa no puede pagarle a Yacyretá y Yacyretá a su vez no puede pagarle a Paraguay por la venta de energía. En la primera reunión que tuve con el presidente Milei le dije que este es un emprendimiento muy importante para nosotros, pero que Paraguay estaba listo para poder colaborar y esperar el momento indicado para que se regularicen los pagos.

WhatsApp Image 2024-04-18 at 21.44.59.jpeg

-¿De cuánta plata hablamos?

-Entendemos el proyecto que tiene el presidente Milei. El ajuste que está haciendo en el gasto público es muy importante. La deuda es de casi u$s200 millones, una parte es del Tesoro paraguayo por la venta de la energía de Paraguay a la Argentina y otra parte es el pago a la misma empresa Yacyretá por el consumo de la energía del 50% que le corresponde al lado argentino.

Las reformas de Javier Milei

-¿Cómo evalúa las reformas de Milei? ¿Están afectando en algo a Paraguay?

-En mi país han impactado muy positivamente. En los últimos años, en el comercio de frontera muchos de los productos que tenían un alto porcentaje de subsidios, sumado a la brecha entre el dólar paralelo y el oficial, hacía muy atractiva para el consumo en Paraguay la compra de productos en los supermercados de la Argentina. Al haberse eliminado muchos de los subsidios a los alimentos y la brecha, prácticamente desapareció el ingreso de mercaderías de contrabando al territorio paraguayo. Lo mismo ocurrió con el precio del combustible.

-¿Qué opina de la dolarización?

-Como economista, la dolarización es una alternativa. Se ha implementado en varios países, pero en Paraguay claramente bajo ninguna circunstancia se plantea la posibilidad de usar el dólar como moneda, porque hemos construido una fortaleza monetaria, un Banco Central independiente, una política fiscal muy prudente con niveles de deuda entre los más bajos de América Latina. Desde esa óptica, la dolarización no tiene sentido.

-¿En el caso de Argentina?

-Para Argentina tener un ancla nominal, una moneda fuerte, puede ayudar. Ayudó en su momento la convertibilidad, así que no hay que descartarlo.

-¿Cómo sigue el conflicto por el peaje en la hidrovía?

-Está avanzando, obviamente con el nuevo gobierno argentino hoy el diálogo es mucho más fluido que antes. El cobro de un peaje es válido, pero de acuerdo a un tratado internacional esa opción tiene que ser consensuada entre todos los países y eso no había sido así. Argentina tomó esta decisión de manera unilateral. Hoy las circunstancias son totalmente diferentes. Hubo una reunión hace pocos días en Buenos Aires entre todos los representantes de la hidrovía y estamos avanzando. En Paraguay hay mucho optimismo porque Argentina tomó la decisión de apoyarse en la experiencia del cuerpo de ingenieros del gobierno de los Estados Unidos.