El sabbatellismo acusa a Lucas Ghi de "derechizar" la gestión de Morón y agita el fantasma de Rousselot

Martín Sabbatella (Captura de la cuenta de Twitter @Sabbatella)

La pelea interna entre el intendente de Morón, Lucas Ghi, y su antecesor Martín Sabbatella sumó un nuevo capítulo tras la disputa del PJ local que tuvo como ganador al espacio representado por el jefe comunal. El sabbatellismo lo acusa de “derechizar” el modelo de gestión y de acercarse a sectores vinculados a Juan Carlos Rousselot.

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Se trata de dirigentes referenciados en el exintendente destituido dos veces (en 1989 y en 1998) por escándalos de corrupción, que jugaron con Ghi en la elección del PJ local. Cerca de Sabbatella explican que el justicialismo quedó muy postergado en la discusión política del distrito después del menemismo y que ese lugar fue ocupado por Nuevo Encuentro, el partido fundado por el extitular de la AFSCA. Además, en los últimos días los concejales que responden al jefe comunal rompieron el bloque oficialista, por lo que sostienen que Ghi quedó “en una situación de debilidad”.

Es que de los 12 ediles que conformaban la bancada de UP, cinco referenciados en Ghi se unieron a un concejal del PRO. A pesar de que el oficialismo argumenta que la ruptura ya estaba dada de hecho, el sabbatellismo explica que “no hay una sola ordenanza que no se haya votado”. Por eso, dicen, al alcalde “le agarró un brote de autoridad” porque no tiene “construcción política”. Allí apuntan que del flamante bloque de concejales, “uno es rousselotista, otro de Barrionuevo, uno del Evita, dos del PJ y otro es el hermano”.

Nuevo Encuentro Lucas Ghi y Martín Sabbatella.jpg Cuando Lucas Ghi y Martín Sabbatella caminaban juntos. Axel Kicillof vs. CFK, la interna del PJ de Morón La disputa por el control del PJ local pareció centrarse en el alineamiento que Ghi tiene con el gobernador Axel Kicillof y Sabbatella a Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, advierten cerca del exintendente que la discusión es previa y que tiene que ver con la tercera etapa del modelo de Nuevo Encuentro: la primera fueron los tres mandatos de Sabbatella y la segunda, las gestiones de Ghi. Comenzó a circular el nombre de José María Ghi para reemplazar a su hermano, aunque hay quienes creen que la intención del oficialismo es poner a jugar a la jefa de Gabinete, Estefanía Franco.

En ese sentido, en la tribu del exintendente creen que referenciarse en Kicillof es una excusa para Ghi, porque “no tiene dónde pararse”. Entienden que es un conductor rodeado de funcionarios y dirigentes que no conduce: “Como no tenía dónde pararse fue al PJ local, que hace 30 años que no tiene protagonismo”. A pesar de la derrota, el entorno del ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner -clave en el conflicto entre el grupo Clarín y la expresidenta- consiguió la minoría en el partido (6 sobre 24 representantes) y por eso, dicen, ahora Ghi “se tiene que rodear de rouselottistas”.

Lucas Ghi y Axel Kicillof.jpg Lucas Ghi y Axel Kicillof. Morón 2027 En Morón ya piensan en un escenario con tres listas del peronismo: Sabbatella, el massista Martín Marinucci y alguien del oficialismo, que podría ser Franco, José María Ghi o el mismísimo Ghi si se habilitan las reelecciones indefinidas. El sabbatellismo quiere recuperar lo que considera el modelo original de gestión “moderna y transparente”, mientras que afirma que el gobierno actual “busca ampliarse a la derecha”, con secretarios del gabinete que son exfuncionarios de Ramiro Tagliaferro, el exintendente del PRO que gobernó el municipio entre 2015 y 2019. “Va al PRO y trae de nuevo la historia de Rousselot”, se quejan. Sabbatella Martín Sabbatella. Sabbatella ganó tres elecciones ejecutivas y gobernó Morón desde 1999 hasta 2009. Ghi, que lo sucedió, también triunfó en tres ocasiones, aunque con un intervalo. En el medio hubo un gobierno amarillo. Ambos fueron parte del mismo proyecto político pero la relación está rota. Ahora Sabbatella juega con CFK y Ghi con Kicillof. La política local se mueve desde hace años al ritmo de esa interna, que promete sumar más capítulos.

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