El hombre parece decidido a todo, para lo cual –sorprendente respecto de sus modos conocidos– no duda en amenazar con la inanición política al presidente electo, en pelearse sin retorno con Patricia Bullrich , en enfrentarse a los gobernadores de Juntos por el Cambio y ya no en pelearse con Juan Román Riquelme , sino con una masa societaria que pensaba decidir este domingo el futuro del club que ama.

Sin fuerza propia más que el 55,6% de los votos del 19N –que es mucho, pero que no lo es todo–, el futuro jefe de Estado se imaginó como un político sagaz y decidió puentear la presión de Macri en pos de un acuerdo global de cogobierno –que incluía condiciones más draconianas que las confesadas , empezando por el emplazamiento de Cristian Ritondo en la línea sucesoria– y cooptar cuadros del PRO de a uno. Si lo de Luis Toto Caputo fue una apuesta de más larga data y que vino por cuerda separada, lo de Bullrich se trató exactamente de eso.

Al exmandatario no le gustó que Bullrich se mandara por las suyas, tal vez convencido de que, por alguna razón secreta, es capaz de extraer de ella todas las concesiones del mundo. La cuestión es que la –todavía– titular del PRO se plantó y, a través de Viviana Canosa, le dijo al país: "yo no me someto a MM".