Envalentonado por el primer triunfo en Diputados, Javier Milei pone en agenda su reelección

"Si derrotamos la inflación, crecemos, creamos puestos de trabajo de mejor calidad, bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, la gente vive mejor y terminamos con la inseguridad, dado que ese fue el mandato que me dio la ciudadanía, es probable que pueda ser que haya una reelección", sostuvo el jefe de Estado en diálogo con el canal de stream El Observador. Después de estos eventuales ocho años en el sillón del poder, afirmó incluso que se iría a vivir al campo con los cuatro perros que hoy viven en la Quinta de Olivos.

Esa jugada fue leída rápidamente como un intento de ponerle nuevos límites a Macri , con la idea de tener un Congreso afín en 2025, que los haga prescindir tanto de cualquier tipo de acuerdo con el PRO como de otros con diferentes partidos que formaron parte de la fundación del espacio libertario. De hecho, en aquél acto en el que lograron afiliar a unas 2.000 personas en tan sólo unas horas, no fueron invitados Ramiro Marra , el líder del Partido Libertario y excandidato a jefe de Gobierno porteño, ni Oscar Zago , el presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo desplazado de la jefatura de bloque en Diputados.

Por ahora, Karina busca fundar el partido sólo con la ayuda de Martín Menem y Eduardo Menem, familiares directos del fallecido expresidente que el liberalismo venera como a un prócer, y darle cierto sustento desde la comunicación a partir del rol cada vez más preponderante que toma el vocero presidencial Manuel Adorni, uno de sus principales hombres de confianza dentro del gobierno libertario.

¿La fusión con el PRO puede esperar?

Una de las últimas veces que Milei se refirió a una posible fusión político-electoral entre LLA y el PRO fue durante un almuerzo de una hora y media en la Casa Rosada con el presidente del bloque amarillo en la cámara baja, Cristian Ritondo, a instancias de las primeras negociaciones sobre la ley ómnibus XS. Pese a que eso sucedió hace largas semanas, el Presidente y el egresado del Cardenal Newman no volvieron a tocar el tema y el acuerdo, todo indica, se enfrió.

Quizá por esto es que Milei esquivó durante su entrevista de este miércoles algún tipo de definición sobre la fusión con el PRO. Es más, sólo se limitó a recordar que Patricia Bullrich y Luis Petri, ambos integrantes de la fórmula presidencial fallida de Juntos por el Cambio, son parte de su gabinete, una como ministra de Seguridad y otro como titular de Defensa, dos áreas claves en la administración libertaria.

"Tengo la mejor con el presidente Macri, y hay que revalorizar lo que es. Tuvo buenas intenciones y tuvo circunstancias de su frente interno que no lo ayudaron. No sé si tiene intenciones de volver o no (al poder), pero con él tengo excelente relación", destacó Milei al ser consultado sobre las versiones que indican que el presidente del PRO podría presentarse como candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires.