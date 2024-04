López: "No hay que entrar en la mugre de un Presidente que intenta degradar el debate"

Live Blog Post

Diputados definió a mano alzada votar por capítulos, pero UP insistió en decidirlo de forma nominal

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio lugar a la votación a mano alzada para definir la aprobación o el rechazo por capítulos de la ley ómnibus XS, pero el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le reclamó a Menem que la definición sea de forma nominal y le remarcó que no hubo acuerdo en labor parlamentaria.

"Ya se ha propuesto en labor parlamentaria, quedamos en votarlo en el recinto", insistió el presidente de la cámara baja, a lo que la diputada Cecilia Moreau gritó "no, no quedamos en eso". "Dice que hay acuerdo cuando en realidad lo que está haciendo es imponerlo, esto no es un acuerdo", apuntó Martínez en sintonía con la legisladora del Frente Renovador.