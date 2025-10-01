ES LA ECONOMÍA

Entre Ríos: Rogelio Frigerio anunció una reducción de la tasa municipal en la tarifa eléctrica

El gobernador promueve acuerdos con las intendencias para bajar la contribución municipal. Un sector de la oposición denunció una ruptura de la veda electoral.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Entre Ríos anunció una reducción en la tasa municipal de la boleta de la luz.

El gobernador Rogelio Frigerio informó este miércoles que inició la firma de acuerdos con municipios de Entre Ríos para reducir las tasas y contribuciones municipales en la boleta de la luz. La contribución municipal pasará del 8,69, al 6 por ciento; y el tope de las tasas del 16 al 13 por ciento.

“Es una medida que busca aliviar el costo energético para las familias entrerrianas”, afirmó el gobernador. Un sector de la oposición definió el anuncio como “irresponsable” y denunció que la gestión “rompió la veda electoral”.

El anuncio de Rogelio Frigerio

"Venimos trabajando desde hace varios meses con los gobiernos municipales para resolver un tema que angustia a muchos, el costo de la boleta de luz", afirmó el mandatario en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata.

En ese sentido, comentó que ya se empezaron a firmar los convenios de adhesión entre la provincia y los municipios para ponerle un tope a la tasa de alumbrado público que hoy se ubica en el 16 por ciento. La medida busca bajarla al 13 por ciento.

Además, anunció que se reducirá la contribución municipal del 8,69 por ciento al 6 por ciento, "casi tres puntos porcentuales", incorporando estas modificaciones en el Valor Agregado de Distribución (VAD) que el gobierno mantiene congelado.

Entre Ríos en el ranking nacional

Frigerio apuntó que, al asumir el gobierno hace casi dos años, “Entre Ríos lideraba el ranking nacional como la provincia con la electricidad más cara”. Luego destacó que, con acciones como el congelamiento del VAD, la eliminación de impuestos provinciales, la reducción del 1,8 al 0,8 por ciento de la tasa de fiscalización del EPRE y el aumento de subsidios a sectores vulnerables y productivos, se logró "pasar de ese triste primer lugar a ocupar el puesto 11".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/1973504407183696122&partner=&hide_thread=false

"Estamos hablando de una reducción para aquellas familias con tasas municipales más altas, de casi 9 por ciento", señaló, y dijo que la estimación es que "en enero se empiece ya a devengar en las boletas de luz este nuevo cuadro tarifario con estas reducciones significativas".

Reconoció que la boleta sigue siendo "cara para los bolsillos de los argentinos, en particular de los entrerrianos", pero afirmó: "Hoy estamos en la mitad de la tabla. Con estas acciones vamos a seguir bajando en ese triste ranking".

El gobernador aseguró que este martes se inició la firma de adhesiones con los municipios, “con gran receptividad tras meses de trabajo conjunto”. "Un tercio ya adhirió y creemos que todos lo harán", dijo. Además, señaló que la idea es que en la boleta de luz sólo figuren el consumo eléctrico dentro de los hogares y el alumbrado público municipal.

La respuesta de la oposición

Horas después del anuncio, la liga de intendentes del PJ salió al cruce del gobernador y tildó la medida de “irresponsable”. En un comunicado conjunto, jefes comunales del peronismo denunciaron además que el gobierno provincial “rompió la veda electoral”.

Calificaron el anuncio de “oportunista, electoralista e irreal”. “El proyecto se encuentra en tratamiento y debate con todos los municipios, en tanto implicará un deterioro grave a las arcas municipales sin acompañamiento de los estados nacional ni provincial, sin subsidios y con paralización de obras que nos vimos obligados a continuar con recursos propios”, dijeron los jefes comunales.

El ajuste de Javier Milei, en la mira

Sostuvieron que acompañarán cualquier “propuesta seria y equilibrada para beneficiar a los vecinos”, pero advirtieron que “las decisiones sobre la financiación de estos servicios deben surgir del diálogo institucional y del respeto a la autonomía municipal, nunca de anuncios unilaterales en medio de un proceso electoral, que generan confusión en la ciudadanía”.

En el texto, apuntan al ajuste de la Casa Rosada. “Lo que no dice el gobernador es que toda la incertidumbre generada por el gobierno nacional hace imposible prever el costo de la energía en los próximos meses. En este contexto, hacer anuncios a tan largo plazo es, como mínimo, irresponsable”, señalaron.

