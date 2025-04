Entre Ríos: quién es y qué piensa el juez que tiene la llave electoral en la provincia

Se lo puede definir como un hombre de la academia y cultor del bajo perfil. En ese sentido, se destaca por no dar entrevistas sobre las causas que lleva adelante. En cambio, sí concede, eventualmente, declaraciones en estricto off the record para que se sepa su versión de lo que piensa sobre algún punto en particular. Muy excepcionalmente habla en reportajes, pero siempre referidos a cursos o publicaciones de su autoría.