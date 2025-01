Libertarios a las trompadas: Lule Menem activa el control de daños en Entre Ríos

Karina Milei y dirigentes LLA Entre Ríos Karina Milei bendijo la dirigencia de La Libertad Avanza en Entre Ríos. En la foto, junto a Roque Fleitas; Andrés Romero; Andrés Laumann; Joaquín Benegas Lynch; y Beltrán Benedit. Participó del acto del 2 de noviembre Martín Menem.

Entre las opciones que se consideraban para dirimir la cuestión apareció la de un sorteo. En el partido explicaron a este medio que ya existía antecedentes de elecciones partidarias que se resolvieron así, ante escribano. Pero no fue esa la solución salomónica que aplicaron. Con intervención frenética de la conducción, que no podía permitirse un problema más, la cuestión se resolvió con una lista de consenso en la que se intercalaron, uno y uno, miembros de ambas nóminas que compitieron el 18. La disputa que no pudieron evitar antes de las elecciones finalmente llegó contrarreloj para que la conducción provincial pudiera llevar a Buenos Aires un escenario con mayor control de daños.