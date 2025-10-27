Entre Ríos: la trastienda del búnker ganador de Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza

Rogelio Frigerio junto a los candidatos de La Libertad Avanza en Entre Ríos .

La alianza de Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza en Entre Ríos se quedó con un triunfo contundente frente al PJ . Para esperar los resultados de este domingo, el oficialismo se instaló en un salón de eventos en el centro de Paraná. Las mesas testigos predijeron el resultado y el clima en el bunker fue de algarabía desde temprano.

Aunque los dirigentes que estuvieron allí no soltaban prenda, desde la tardecita las caras de la dirigencia y los fiscales que iban llegando evidenciaban la felicidad. Eso contrastaba con las noticias que viajaban desde la sede del PJ. Allí, caras largas. "Alegría pero también sorpresa", se sinceró un dirigente que trabaja en la Casa Gris cuando se enteró del resultado. Cuando se formalizó la alianza La Libertad Avanza la expectativa era altísima, e incluso llegaron a soñar con sentar cuatro de las cinco bancas en Diputados. Todo se desinfló con la serie de errores no forzados que gatillaron desde la Casa Rosada, pero en la tarde del domingo varios volvieron a respirar aliviados .

Frigerio fue el que cerró los discursos en el búnker. "Es un apoyo al presidente y a nosotros", disparó el gobernador, aunque enseguida aclaró: "pero no es un cheque en blanco". "Los entrerrianos decidimos no tirar por la borda estos años de trabajo y el futuro", destacó. En ese punto volvió sobre el mensaje con que machacó en la campaña que lo llevó a la gobernación: "pusimos luz y transparencia donde había obscuridad".

Consciente de la crisis económica, reconoció que sabe "lo que atraviesa el pueblo entrerriano". En este punto destacó que "hoy primó el mensaje de no volver nunca más a la demagogia, al populismo y a la corrupción". Elogió tanto el trabajo de los fiscales como de la ciudadanía. "El mensaje fue contundente", clamó. Aunque ya había gritos de festejo que estallaban en cada frase, Frigerio pidió tomar "este triunfo" con "enorme humildad y muchísima calma". "Veo muchos ministros, mañana reunión de Gabinete", ordenó y, aunque hubo risas en la plana mayor presente, adelantó que "estos 26 meses que quedan de gestión tienen que ser más intensos".

Ya con la palabra del peronismo reconociendo la derrota, Frigerio dedicó un breve aunque contundente párrafo a la oposición. "Convoco a la oposición para trabajar juntos en resolver los problemas de los entrerrianos", deslizó, y pidió que todos escuchen el mensaje de las urnas. Aunque no dio precisiones, dejó picando el punto para un peronismo no fue corrosivo en la legislatura.

El gobernador destacó también que "el apoyo a Milei no tenía nada de especulativo". Este fue claramente un mensaje hacía afuera, pero también para adentro, a los no muy convencidos de la alianza con los de violeta. "El apoyo tenía que venir por convicción", subrayó.

Todos unidos triunfaremos, con la UCR y el PRO

"Todos unidos triunfaremos", uno de los lemas del peronismo, fue también una postal del bunker de la alianza oficialista en Entre Ríos. Los radicales, el últimos partido en decidir su incorporación a la alianza hoy triunfadora, fueron parte del paisaje que decoró el salón junto a los dirigentes del PRO, y a los libertarios. Todo en un clima de comunión.

"Tienen el as de espadas", se sinceró un operador boinablanca ente Letra P, en alusión a Milei. Otro dirigente del centenario partido también puso peros al presidente de la Nación. Sin embargo, tanto uno como el otro expresaron comprender que en la provincia el liderazgo de Frigerio y la figura de Milei resultaron imbatibles. Los números hablaron y en política eso cuenta.

Impronta violeta en el búnker de La Libertad Avanza

Una de las figuras del bunker violeta fue la legisladora porteña Rebeca Fleitas, que aquí se ocupó de la agenda, trabajo en territorio y redes sociales, sobre todo del candidato a senador, Joaquín Benegas Lynch. Es hija del diputado provincial Roque Fleitas, que fue el jefe de campaña que aportó LLA.

Fleitas fue el primero que habló ante el público sobre las 22. Presentó a los legisladores electos y pidió un aplauso para Milei y otro para Frigerio. También se permitió comentarios luego de la palabra de Benegas Lynch.

Andrés Laumann destacó que "Argentina empieza a entender que camina hacia la libertad". Agradeció a Frigerio y dijo que "en Entre Ríos están naciendo gurises liberales".

Para Benegas Lynch no fue suficiente el triunfo de este domingo. "Tenemos una materia pendiente que nunca termina. La libertad no es un destino, es una batalla que se defiende todos los días. Debemos entender que esta batalla cultural sigue todos los días para no volver atrás", cerró el hijo del prócer del liberalismo argentino.