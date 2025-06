Entre Ríos: la Justicia da por cerrada la interna del PJ y PAR analiza jugar por afuera en octubre

La ebullición del PJ de Entre Ríos no merma. La chispa la encendió la decisión de la Junta Electoral partidaria que v olteó por inconsistencias en los avales a las cuatro listas que pretendían enfrentar a la que encabezan Adán Bahl y Guillermo Michel . La Justicia Electoral convalidó esta decisión y los desafiantes no descartan ir por afuera.

Ni siquiera la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner , que logró que se pronuncie gran parte del peronismo entrerriano , causó que levantaran el pie del acelerador en la interna pejotista panzaverde. “Nunca imaginé que no habiliten listas”, se quejó ante Letra P Gustavo Guzmán , precandidato a diputado por la Lista 10 “PAR - Peronismo Amplio Renovador”, el espacio en el que confluyó un sector del kirchnerismo, parte de la militancia, y un grupo de intendencias que no acordaron con la lista de Bahl y Michel.

El paranaense anticipó que no descartan competir en octubre al margen de la estructura peronista. “Si hay inequidad política, habrá listas por afuera”, dijo. En el mismo tono se pronunció el precandidato a senador de esa lista. “Es una cuestión a rever, a pensar. A veces uno piensa: si no me dejan participar me voy. Pero vamos a agotar todas las instancias", aseguró Damián Arévalo.