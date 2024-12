Quién es Edgardo Kueider, el senador entrerriano de los 200 mil dólares

Edgardo Kueider es el único peronista de Entre Ríos en el Senado . Su juego autónomo lo llevó a tener protagonismo a pesar de la soledad con la que habita su banca. Este miércoles fue detenido en un control de rutina en el puente internacional que une Paraguay y Brasil con U$S 200 mil y más de $600.000 en efectivo.

Como tiene fueros, Kueider no fue trasladado a una comisaría, sino que quedó alojado en un hotel de Ciudad del Este, por orden del fiscal, a la espera de ser convocado a declarar. "En el momento del procedimiento, el señor no colaboró para informar para qué era (el dinero), por qué traía, con qué fin. Se va a determinar en el sumario administrativo", detalló el director de Ingresos Tributarios paraguayo, Oscar Orué, en radio 780 AM.