https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmauriciomacri%2Fstatus%2F1726403134497476958&partner=&hide_thread=false La mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad. Felicito a Javier Milei por representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos. Él supo escuchar la voz de los… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 20, 2023

Según supo este medio, no descartan la posibilidad de sostener la estructura original y dotar al bloque local de LLA de cuatro integrantes –sin Salinas, a quien ya no esperan-. El enojo de aquel momento no cerró ninguna puerta y hasta se contempla la posibilidad de que el bloque tenga un nuevo nombre, como Fe y Libertad, por ejemplo, para dejar a todos contentos.