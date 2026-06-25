Concordia: renunció el secretario de Gobierno y Azcué pierde a su principal armador político

Tras dos años y medio de gestión, el secretario de Gobierno de Concordia renunció a su cargo. Luciano Dell'Olio acompañó al intendente Francisco Azcué desde el inicio de la gestión, cuando la coalición Juntos destronó al peronismo en 2023 en la segunda ciudad más importante de Entre Ríos .

El ahora exfuncionario fue hombre de máxima confianza del alcalde radical y armador de la plataforma que lo depositó en el sillón de Zorraquin. Según supo Letra P , su alejamiento responde a diferencias sobre el rumbo de la gestión y a disconformidades con el reordenamiento del gabinete que “el Gringo” impulsó en las últimas semanas.

Entre otros cambios, un día antes de la renuncia de Dell ‘Olio había presentado su dimisión Lucas Fuscado , quien era el segundo en la secretaría que el joven radical tenía a su cargo. El punto que terminó de cocinar la decisión de Dell ‘Olio fue el nombramiento de Facundo Spinelli en reemplazo de Fuscado. El secretario había pedido otro nombre de su confianza para ese cargo.

El alejamiento de Dell'Olio implica la pérdida de uno de los funcionarios más dialoguistas con los que contaba la gestión de Azcué. El equipo de gobierno llegó al poder en 2023 bajo el ala de la UCR , pero construyó su campaña amparada en la alianza Juntos, que incluyó al PRO , al MID y a algunos vecinalismos.

La relación entre el intendente y algunos integrantes de esa coalición ya venía tirante desde hace semanas. Se hizo visible cuando el ministro de Gobierno de la provincia, Manuel Troncoso , le reprochó en público al intendente que había excluido de la toma de decisiones a la mesa política local. Entre otros, Dell‘Olio integraba esa mesa junto a referentes de los demás partidos.

La renuncia del exsecretario expuso ese principio de fractura que, según pudo reconstruir este medio, estaba en proceso de subsanarse. Con la dimisión de Dell‘Olio, viejas heridas se reabren con un final abierto sobre su deriva.

El desgaste de la relación

El origen de la ruptura no responde a un único episodio, pero la ascendencia en el poder de Pablo Ferreyra, secretario de Hacienda de la Municipalidad, es uno de los factores que podrían haber incidido. Según supo Letra P, el funcionario, un exbancario de perfil técnico, logró escalar posiciones en la toma de decisiones y desplazó de ese lugar a Dell'Olio. Según fuentes consultadas, tras la renuncia de Fuscado, Ferreyra impuso a Spinelli por sobre el candidato del entonces secretario y ese desplante fue el punto cúlmine del quiebre.

671191079_18600693874032514_2191093928809436735_n

Con la salida de Dell'Olio se corona el alejamiento del poder de un sector del radicalismo que había impulsado el ascenso de Azcué. El diputado provincial Marcelo “Mono” López es quien encabeza ese sector, que incluye a otro exfuncionario, Alejandro López, a quien desplazaron del área de Obras y Servicios Públicos.

Medidas polémicas de la gestión

Entre las medidas más polémicas de la gestión de Azcué se encuentran la reciente privatización del servicio de recolección de residuos, que el peronismo cuestionó y sobre la que recae una investigación judicial. El intendente firmó una contratación directa de la empresa VITSA y la oposición denunció la medida como antidemocrática e irregular.

La reducción de personal mediante la no renovación de contratos fue otra decisión que cosechó críticas en la ciudad. Según pudo saber este medio, el intendente prepara una nueva tanda de cesantías que incluirían a más de 150 personas antes de fin de año.

Estas medidas preocupan a los socios políticos de Azcué y también a funcionarios aliados, porque entienden que está atentando contra los propios. “Si sigue así, no sabemos quién le va a militar la campaña el año que viene”, graficó una fuente al tanto del asunto.

El destino de Dell'Olio y el futuro de Azcué

Azcué confirmó que competirá por la reelección. La incógnita que sobrevuela por estas horas en la ciudad es quién reemplazará a Dell'Olio, sobre todo en su rol político. En la antesala de una nueva campaña electoral, en la que el gobierno provincial depende de Concordia para retener el poder en la provincia, esta es una preocupación que también comparte el gobernador Rogelio Frigerio.

640689624_18589492873032514_2389531646765746777_n

Antes de encabezar el área política del gobierno municipal, Dell'Olio fue concejal durante dos períodos y protagonizó la conducción del radicalismo en la ciudad y en la provincia. Por su trayectoria y manejo de la rosca, fue en quien recayó también la empresa de promover la candidatura de Azcué a la presidencia del partido en la provincia, una aspiración que el intendente aún tiene vigente.

Según pudo saber Letra P, a Dell'Olio ya le llegó el ofrecimiento de Troncoso para sumarse al equipo del ministerio que comanda. El exfuncionario está analizando la propuesta, aunque ya anticipó a su entorno que no se alejará de la política. “No quiere romper nada, por eso va a dejar que se enfríen un poco las cosas y luego volverá”, confió una persona que dialoga con él.