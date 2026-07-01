El nivel de desaprobación al Gobierno de Milei alcanza el registro más alto de la gestión: 58,2%

La desaprobación al Gobierno de Javier Milei en junio llegó a 58,2%, el nivel más alto registrado desde el inicio de su mandato y un reflejo del creciente descontento ciudadano que se apoya en pilares como los aumentos de precios -aunque 2,3 puntos menos que en mayo-, además de la corrupción y la inseguridad, ambos con menciones crecientes respecto de mayo.

El relevamiento nacional, realizado por Management & Fit del 12 al 26 de junio 2026 con un universo de 2.600 casos efectivos de entre 16 y 75 años, también expresa un consenso robusto sobre la necesidad de cambios en la gestión. Un 55,4% votaría por un cambio total de gobierno, contra un 41,4% que optaría por la continuidad del gobierno.

Confianza en el gobierno: cambio vs. continuidad

El nivel de aprobación nacional disminuye 0,6 en junio respecto a mayo, posicionándose en 37.3%. La desaprobación, que alcanza el nivel más alto durante toda la gestión de Milei (58,2%), se vincula con otros indicadores: el nivel de confianza en el actual gobierno desciende 0,4 en la ola actual, llegando a 37.8%. Según los encuestados, los últimos sucesos ligados a la corrupción dentro de la gestión, con el caso de Manuel Adorni como estandarte, impactan en un 71,2% en el nivel de confianza.



La desconfianza, junto con la preocupación y la tristeza, siguen posicionadas en el primer lugar de los sentimientos negativos, alcanzando el 65,2% de las menciones, contra el 33,4% de los sentimientos positivos. En ese cuadro de situación, para el 73,8% de los consultados los conflictos internos impactan en la capacidad de gobernar de la gestión. Un 45,5% considera que lo afectan mucho y un 28,3% que lo hacen parcialmente. La relación entre los hermanos Javier y Karina Milei con Bullrich, se percibe como negativa con un 42,7%.

Frente a la pregunta de voto futuro, un 41,4% optaría por la continuidad del gobierno, con un 26,8% dentro de los mismos que optaría por continuidad pero con cambios en las políticas de gestión. Mientras que un 55,4% directamente votaría por un cambio total de gobierno y políticas de gestión. Pensando en las elecciones presidenciales de 2023, un 66,6% menciona que votaría de la misma manera que lo hizo, con mayor incidencia de esta mención entre mayores de 39 años y el nivel educativo alto.

Situación general del país: más pesimismo, menos expectativas

La evaluación positiva sobre la situación general del país alcanza el 17,3% de las personas encuestadas en junio, disminuyendo en 0,9 respecto a mayo. Respecto a la mirada futura, solo un 34,7% menciona una expectativa de mejora, 0,6 puntos menos que el mes anterior. Mientras que quienes consideran que la situación se mantendrá igual a futuro, aumentan 2.6 puntos.

La situación económica personal se presenta como negativa para el 40,7% de las persdonas consultadas y positiva para el 25,3%, ambas percepciones en el mismo nivel que la medición pasada. La dificultad para llegar a fin de mes sigue en primer lugar con el 23,9% de las menciones. Las preocupaciones económicas alcanzan el 72,7% de las menciones totales.

Entre los principales problemas, la inflación ocupa el primer lugar de menciones, con 22,4%, disminuyendo 2,2 puntos respecto a mayo. En segundo lugar y aumentando dos puntos respecto a mayo, se posiciona la corrupción con el 20,6%. En el quinto lugar, la inseguridad asciende de 11,3 a 13%.

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Con relación al Mundial de fútbol, un 35,2% menciona que el desempeño de la Selección Argentina impacta de alguna manera en el ánimo y apoyo social a la gestión de gobierno nacional, aumentando esta mención entre mujeres, mayores de 54 años y el nivel educativo alto.

Imagen de dirigentes nacionales

Las personas encuestadas ubicaron a Patricia Bullrich y Axel Kicillof al tope de los dirigentes nacionales con mejor diferencial entre imagen positiva y negativa: en el caso de la senadora nacional, cosecha 32,9% positiva y 46,9% negativa (-14%), mientras que el gobernador bonaerense suma 34,1% y 49% (-14,9%).



Siermpre de acuerdo con el diferencial entre imagen positiva y negativa, le siguen Diego Santilli (-16,8%) y Maximiliano Pullaro (-17%).



Sin embargo, si se ordena la nómina solo por imagen positiva, sin tener en cuenta los diferenciales, se ubica primero Kicillof con 34,1%, seguido muy de cerca por Cristina Fernández de Kirchner con 33,5%, luego Bullrich con 32,9% y cuarto Milei con 30,3%, casi un punto y medio menos que en el mes de mayo.