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ENCUESTA

El nivel de desaprobación al Gobierno de Milei alcanza el registro más alto de la gestión: 58,2%

Más del 55% votaría un cambio total de rumbo. Inflación y corrupción, los problemas principales. Bullrich y Kicillof, con mejor imagen. Los datos de Management & Fit.

Letra P | María Martha San Martín
Por María Martha San Martín
Pico de desaprobación para el gobierno de Javier Milei

Pico de desaprobación para el gobierno de Javier Milei

La desaprobación al Gobierno de Javier Milei en junio llegó a 58,2%, el nivel más alto registrado desde el inicio de su mandato y un reflejo del creciente descontento ciudadano que se apoya en pilares como los aumentos de precios -aunque 2,3 puntos menos que en mayo-, además de la corrupción y la inseguridad, ambos con menciones crecientes respecto de mayo.

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Guillermo Villarreal

El relevamiento nacional, realizado por Management & Fit del 12 al 26 de junio 2026 con un universo de 2.600 casos efectivos de entre 16 y 75 años, también expresa un consenso robusto sobre la necesidad de cambios en la gestión. Un 55,4% votaría por un cambio total de gobierno, contra un 41,4% que optaría por la continuidad del gobierno.

Las preocupaciones económicas en general ascienden a 72,7% de las menciones totales en el monitoreo. En el plano personal, la dificultad para llegar a fin de mes sigue en primer lugar con 23,9% de las menciones. Sobre la situación que se espera del país dentro de un año, la expectativa futura de mejora disminuye 0,6 respecto a mayo (35,3% contra 34,7%), aumentando la percepción de que la situación estará igual dentro de un año. La visión negativa aumenta entre mujeres, mayores de 39 años y personas de nivel educativo bajo.

Consultadas por la imagen de dirigentes nacionales, las personas encuestadas ubicaron a Patricia Bullrich y Axel Kicillof como los dos políticos con mejor diferencial entre imagen positiva y negativa. Pero si se los ordena solo por imagen positiva, sin tener en cuenta la negativa, se ubica primero Kicillof, seguido muy de cerca por Cristina Fernández de Kirchner, luego Bullrich y cuarto Milei.

bullrich y kicillof
Patricia Bullrich y Axel Kicillof

Patricia Bullrich y Axel Kicillof

Confianza en el gobierno: cambio vs. continuidad

El nivel de aprobación nacional disminuye 0,6 en junio respecto a mayo, posicionándose en 37.3%. La desaprobación, que alcanza el nivel más alto durante toda la gestión de Milei (58,2%), se vincula con otros indicadores: el nivel de confianza en el actual gobierno desciende 0,4 en la ola actual, llegando a 37.8%. Según los encuestados, los últimos sucesos ligados a la corrupción dentro de la gestión, con el caso de Manuel Adorni como estandarte, impactan en un 71,2% en el nivel de confianza.

La desconfianza, junto con la preocupación y la tristeza, siguen posicionadas en el primer lugar de los sentimientos negativos, alcanzando el 65,2% de las menciones, contra el 33,4% de los sentimientos positivos. En ese cuadro de situación, para el 73,8% de los consultados los conflictos internos impactan en la capacidad de gobernar de la gestión. Un 45,5% considera que lo afectan mucho y un 28,3% que lo hacen parcialmente. La relación entre los hermanos Javier y Karina Milei con Bullrich, se percibe como negativa con un 42,7%.

Frente a la pregunta de voto futuro, un 41,4% optaría por la continuidad del gobierno, con un 26,8% dentro de los mismos que optaría por continuidad pero con cambios en las políticas de gestión. Mientras que un 55,4% directamente votaría por un cambio total de gobierno y políticas de gestión. Pensando en las elecciones presidenciales de 2023, un 66,6% menciona que votaría de la misma manera que lo hizo, con mayor incidencia de esta mención entre mayores de 39 años y el nivel educativo alto.

Situación general del país: más pesimismo, menos expectativas

La evaluación positiva sobre la situación general del país alcanza el 17,3% de las personas encuestadas en junio, disminuyendo en 0,9 respecto a mayo. Respecto a la mirada futura, solo un 34,7% menciona una expectativa de mejora, 0,6 puntos menos que el mes anterior. Mientras que quienes consideran que la situación se mantendrá igual a futuro, aumentan 2.6 puntos.

La situación económica personal se presenta como negativa para el 40,7% de las persdonas consultadas y positiva para el 25,3%, ambas percepciones en el mismo nivel que la medición pasada. La dificultad para llegar a fin de mes sigue en primer lugar con el 23,9% de las menciones. Las preocupaciones económicas alcanzan el 72,7% de las menciones totales.

Entre los principales problemas, la inflación ocupa el primer lugar de menciones, con 22,4%, disminuyendo 2,2 puntos respecto a mayo. En segundo lugar y aumentando dos puntos respecto a mayo, se posiciona la corrupción con el 20,6%. En el quinto lugar, la inseguridad asciende de 11,3 a 13%.

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Con relación al Mundial de fútbol, un 35,2% menciona que el desempeño de la Selección Argentina impacta de alguna manera en el ánimo y apoyo social a la gestión de gobierno nacional, aumentando esta mención entre mujeres, mayores de 54 años y el nivel educativo alto.

Imagen de dirigentes nacionales

Las personas encuestadas ubicaron a Patricia Bullrich y Axel Kicillof al tope de los dirigentes nacionales con mejor diferencial entre imagen positiva y negativa: en el caso de la senadora nacional, cosecha 32,9% positiva y 46,9% negativa (-14%), mientras que el gobernador bonaerense suma 34,1% y 49% (-14,9%).

Siermpre de acuerdo con el diferencial entre imagen positiva y negativa, le siguen Diego Santilli (-16,8%) y Maximiliano Pullaro (-17%).

Sin embargo, si se ordena la nómina solo por imagen positiva, sin tener en cuenta los diferenciales, se ubica primero Kicillof con 34,1%, seguido muy de cerca por Cristina Fernández de Kirchner con 33,5%, luego Bullrich con 32,9% y cuarto Milei con 30,3%, casi un punto y medio menos que en el mes de mayo.

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