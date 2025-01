Carolina Gaillard: "El peronismo todavía no se dio cuenta del cambio de época"

- ¿Hay movimientos en ese sentido en el peronismo de Entre Ríos?

- Estamos en enero y la política lo está también. Fue un año agitado. Los movimientos van a verse en febrero. Por ahora, solo hay conversaciones y hay intercambio. No hay definiciones todavía.

La detención de Edgardo Kueider

- ¿Cómo cree que podría incidir la detención del exsenador Edgardo Kueider en las chances electorales del peronismo este año?

- Antes de que suceda lo de Kueider, ya con la derrota de 2023 nos veníamos replanteando todo, y arrastrábamos baja performance en las legislativas. Creo que el peronismo no se dio cuenta del cambio de época, de esta etapa que se vive en el mundo, con nuevas demandas, que la pandemia cambió el sentido de la vida, que reformuló los vínculos entre las personas.

- ¿Cómo afectó al peronismo ese cambio?

- No pudo interpretar esta nueva sociedad. Seguimos hablando del trabajo como el que existía hace 40 años y hoy los jóvenes eligen otras modalidades, o medio tiempo, tienen otros valores. La gente vivía mal y la política peleaba por el poder, nos aislamos y dejamos de representar. En Entre Ríos lo de Kueider viene a decantar, es la gota que rebalsó el vaso de un proceso de deterioro que venía atravesando el peronismo en la provincia.

- ¿Cree que puede revertirlo?

- Tenemos que pensar qué nos pasó, qué quieren los entrerrianos y qué plan de gobierno podemos ofrecerles en 2027. El partido tiene que democratizarse, abrir espacios a otros compañeros que no son históricos, no se sale de esta crisis si no es horizontalizando y abriendo los espacios.

- ¿Eso está sucediendo?

-No. Es a lo que tenemos que aspirar. Los sub-40 impulsan encuentros y convocan a la militancia. Eso es un ámbito interesante para escuchar, y es tiempo de escuchar para repensarnos.

- Gustavo Bordet, por ejemplo, ¿está escuchando?

- Tengo una gran relación con él. Creo que sí. Está escuchando, participó del Congreso. Me parece que todo ámbito para discutir, él lo va a abonar. Se que cree en eso. Pero los jóvenes tenemos que impulsar, no esperar que otros los fomenten. No te podés quedar esperando que el otro haga, tenemos que construir nosotros las condiciones. Los que tienen las intendencias tienen responsabilidades de gestión, pero los que tenemos rol legislativo tenemos que ser una oposición fuerte.

Gaillard playa.jpg Mate y literatura es el combo de Gaillard para el verano en la costa del Paraná. Dorayaki, del japonés Durian Sukegawa, narra la relación de un joven solitario y una anciana excéntrica, dedicada a la gastronomía japonesa, abordando la forma en que las personas lidian con la injusticia y el mal, y la posibilidad de encontrar algún consuelo en realizar tareas cotidianas con absoluta dedicación.

La gestión de Rogelio Frigerio

- ¿Cómo evalúa el primer año de Rogelio Frigerio?

-Veo un gobierno al que le falta equipo y gestión, con buena comunicación, pero se nota el profundo desconocimiento del territorio. Hace rato que Entre Ríos necesita un gobierno que llegue con un proyecto de provincia, y no veo que Frigerio tenga un plan, es muy difícil cuando no viviste en la provincia y la mayoría de tus funcionarios son de Buenos Aires. Hasta ahora solo veo acciones aisladas para diferenciarse del peronismo: modernizar con expediente electrónico, ley de ética pública, ficha limpia, son cuestiones institucionales, pero no son la prioridad de la gente. Otro ejemplo es la reforma política, en una provincia que no tuvo denuncia de fraude, no es prioridad.