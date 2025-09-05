ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Entre Ríos: Alicia Aluani se mete en la campaña para militar la lista con La Libertad Avanza

La vicegobernadora radical levanta el perfil para respaldar la alianza de Rogelio Frigerio y el espacio libertario. Busca poner en valor su rol en el Senado.

Letra P | Exequiel Flesler
Por Exequiel Flesler
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani.

Ferviente cultora del bajo perfil, Aluani rara vez ofrece declaraciones para la prensa. Según revela un senador opositor, en el Senado suele ser quien da las pinceladas finales al trazo grueso de las conversaciones del Ejecutivo con algunos actores del PJ. En su mesa, cuenta un colaborador, suele estar siempre la necesidad de dialogar uno por uno con cada departamento de la provincia.

El desafío de la campaña con LLA

Cuando la confluencia y el trabajo conjunto de la UCR y el PRO en Juntos ya era una realidad cotidiana, apareció una novedad: la alianza electoral con La Libertad Avanza para competir este 26 de octubre. Al respecto, Aluani asegura a su equipo que no le va a sacar el cuerpo a la campaña. Va a participar, como lo viene haciendo, de visitas e inauguraciones en el marco de la agenda oficial, con presencia en distintos puntos de la provincia. Cada uno de estos actos, en tiempos electorales, se convierte en proselitista. “No se va a esconder”, aseguran cerca suyo cuando se indaga por el presente esquivo de buenas noticias para la Casa Rosada.

Médica pediatra, cuando fue elegida para ser compañera de fórmula de Frigerio trabajaba en el Hospital San Blas, en Nogoyá, su ciudad. Su vínculo más cercano con la política partidaria es Fuad Sosa, que fue diputado provincial y dos veces presidente la UCR de Entre Ríos.

En la campa&ntilde;a, Aluani levantar&aacute; el perfil. Este jueves se mostr&oacute; con Frigerio en una actividad de gesti&oacute;n.

En la campaña, Aluani levantará el perfil. Este jueves se mostró con Frigerio en una actividad de gestión.

La justificación que la vicegobernadora encuentra para la participación radical en la coalición es la defensa del triunfo que la llevó junto a Frigerio al poder en 2023. Ahora, Aluani asegura que va a estar en el territorio, aunque las decisiones sobre las acciones de campaña las tome la gobernación.

Por una cuestión de roles y funciones no es habitual que el gobernador y su vice estén en el mismo lugar. Sin embargo, las fotos juntos comenzarán a aumentar, siempre en el marco de actividades de gestión. El puntapié fue este jueves, cuando se mostraron en General Racedo, en el marco de una entrega de viviendas del instituto de la vivienda provincial.

Rosca y trabajo en el Senado de Entre Ríos

El senado entrerriano tiene 17 bancas, una por cada departamento. En diciembre de 2023, el oficialismo quedó en minoría, con ocho asientos, mientras que el PJ opositor ocupó nueve escaños, la mayoría. Aunque ya venía con fisuras previas, el quiebre del peronismo se concretó cuando le facilitó a Frigerio la creación de una nueva obra social estatal. Después de esa votación, Gladys Domínguez, de Feliciano, creó un monobloque. En esa instancia, quedaron ocho bancas en cada bando y una para el desempate. Tiempo después, la aprobación del endeudamiento concretó el quiebre final cuando otros dos senadores opositores acompañaron la iniciativa del oficialismo.

Aunque en cada uno de estos sucesos tuvo amplia injerencia el Ejecutivo, a veces con el mismo Frigerio involucrado y otras con sus espadas Mauricio Colello o Manuel Troncoso, Aluani siempre estuvo detrás de los movimientos. Ya sea en la previa, preparando el terreno, o luego, para que todo llegara en orden al recinto. Asesores de ambos bandos de la cámara destacan la buena relación de la vice con el presidente del bloque del PJ, Martín Oliva.

