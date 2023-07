Quién es Alicia Aluani, la compañera de fórmula de Rogelio Frigerio

“No temo a nada. Siempre tengo en mente la adrenalina de tratar a un paciente que viene en ambulancia, de ahí para abajo no tengo miedo a nada. Sí soy consciente de la responsabilidad que podría tener como vicegobernadora, pero nada se le parece a lo que ya he hecho”, responde en diálogo con Letra P .

“Me sorprendió tanto a mí como a ustedes”, dice sobre lo inesperado de su candidatura. El nombre de Aluani no estaba en el radar de Juntos aunque su perfil encaja a la perfección con el discurso de campaña de Frigerio y de la oposición en general en el país: que prime el sentido común. “Eso me dice Rogelio sobre mi participación en la fórmula, que yo aporto sentido común al espacio”, cuenta.

Antes de ser la elegida por Frigerio para la vicegobernación ya había decidido inclusive ser precandidata a intendenta en su ciudad. “Ya tenía la decisión tomada de participar en política. Cuando me habló Rogelio, entendí que era ahora cuando tenía que involucrarme”, recuerda.

Explica que “hacer política” no le está resultando algo “tan distinto” de lo que hacía habitualmente. “Me gusta mucho, es una tarea nueva y si bien siempre estuve en contacto y conozco la provincia, esto es el contacto desde otro punto de vista, desde lo social”, describe.

Es un orgullo contarles que @AliciaAluani, médica pediatra de Nogoyá, con más de 40 años de experiencia en el cuidado de la salud de los entrerrianos, me va a acompañar como precandidata a vicegobernadora de la provincia.

Abro hilo pic.twitter.com/BXwY5T76yU — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) June 23, 2023

Cuenta que es bien recibida en las recorridas. “La gente empatiza conmigo porque me ven como una ciudadana más, saben que vivo el día a día y las problemáticas como ellos. No me ven como una política, me ven como alguien común y me lo dicen”, agrega, y reflexiona que en esos intercambios confirma su decisión de hacer política: “En mi profesión siempre miraba desde afuera, y quería cambiar la realidad. Ahora llegó el momento, involucrándome”.

Aluani entiende que su misión, en caso de acceder a un lugar de poder, está en “hacer que la gente viva mejor”. Enumera entre los problemas más urgentes de la provincia que “la salud a veces no está bien atendida; los caminos están abandonados y los productores no pueden sacar su producción; y el acceso al trabajo”. Ante esa realidad, dice que le da confianza el espacio de Frigerio porque conoció hace más de un año “a un equipo de 400 personas que se está preparando para gobernar desde el 10 de diciembre”.

En lo que va de la campaña, Aluani aparece en casi todas las fotos de Frigerio aunque pocas veces tomando la palabra, siempre acompañando, al lado del candidato.

El protagonismo que podrían tener otras precandidatas con más experiencia en política todavía no le llegó a la oriunda de Nogoyá, que entiende que el lugar de las mujeres en la política tiene un antes y un después de la Ley de Paridad. “Era necesaria, porque las mujeres no teníamos la oportunidad de ocupar cargos tan importantes”, define al respecto, aunque relativiza la normativa sancionada en 2020 sosteniendo que “todos los que asuman, de cualquier género, tienen que tener las herramientas necesarias para estar capacitados, no solamente las mujeres”.