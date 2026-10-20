Encuesta en Córdoba: Llaryora lidera con el 25,7% de intención de voto y aventaja por 5,8 puntos a De Loredo

Martín Llaryora encabeza la intención de voto para las elecciones provinciales de 2027 con el 25,7%, según una encuesta de octubre, realizada por Santiago Martínez Luque de Dialogía . El gobernador de Córdoba supera por 5,8 puntos al radical Rodrigo de Loredo (19,9%) y a Gabriel Bornoroni , referente de La Libertad Avanza , que reunió el 15,4%.

Con un cuestionario abierto, más atrás aparecen Liliana Olivero , con el 5,7%, y Aurelio García Elorrio , con el 2,7%. El 21,2% no supo o no contestó y un 9,4% dio otras respuestas, entre las que aparecen Natalia de la Sota (4,8%), el rechazo a todos los candidatos (1,6%), Luis Juez y Juan Schiaretti (0,5% cada uno) y el arzobispo Ángel Rossi 0,4%.

La medición se realizó entre el 11 y el 16 de octubre, sobre una muestra de 700 personas mayores de 16 años de toda la provincia. La consultora utilizó una técnica online e informó un margen de error de 3,7 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

Dialogia también registró una mejora en la evaluación de la administración provincial respecto de su medición de julio que la ubicaba en 34,1%. En octubre, el 40,2% calificó la gestión de manera positiva. El 8,6% la consideró muy buena y el 31,6%, buena.

La evaluación negativa alcanzó el 59,1%. De ese total, el 33,5% definió la gestión como mala y el 25,6%, como muy mala. El 0,7% no respondió.

La encuesta también evaluó la gestión del presidente Javier Milei, que obtuvo un 44,9% de aprobación. La desaprobación presidencial llegó al 54,8%, frente al 59,1% de rechazo a la administración provincial.

El informe vincula parte del respaldo al Presidente con la adhesión a valores como la libertad individual y a una menor regulación estatal. El 46,2% estuvo de acuerdo con que la Casa Rosada volvía más libre a la ciudadanía y no debía regular tanto la economía. A su vez, el 47% coincidió con que la recesión era una etapa transitoria y que había que continuar con el apoyo al mandatario.

Las respuestas también reflejaron divisiones. El 52% rechazó la primera afirmación (libertad ciudadana) y el 51,3% estuvo en desacuerdo con la segunda (menos regulación de la economía), dos indicadores que mostraron los límites del consenso en torno al rumbo económico nacional.

El ranking de la dirigencia en Córdoba

En coincidencia con otras encuestas publicadas por Letra P, Juan Schiaretti encabeza la tabla de dirigentes con mejor imagen positiva en la provincia. El exgobernador suma 44,8% de valoraciones “buena” y “muy buena”.

Siguen Llaryora (35,9%), De Loredo (34,7%), Juez (31,6%), Bornoroni (27,7%), Daniel Passerini (26,2%), Juan Pablo Quinteros (21,4%) y Miguel Siciliano (12,3%).

Juan Schiaretti y Martín Llaryora son los dirigentes provinciales mejor valorados según la última encuesta de Dialogía

En el orden nacional, en imagen positiva, Patricia Bullrich quedó primera entre las figuras medidas, con el 51,4%. Milei alcanzó el 46,3%; Mauricio Macri, el 35,2%; Victoria Villarruel, el 33,1%; Axel Kicillof, el 28,7%; Cristina Fernández de Kirchner, el 25,8%, y Sergio Massa, el 18,5%.

Cuando Dialogía arma el ranking según el potencial voto presidencial, Bullrich continúa encabezando las preferencias con el 51,1%, sigue Milei (48,2%) y Schiaretti (46,4%).

Si el balotaje fuera entre Milei y Kicillof, el 47,9% de los cordobeses apoyaría al libertario, mientras que el peronista asoma con el 34,4%.

Seguridad, desempleo y corrupción al tope de las preocupaciones

La seguridad es el principal problema provincial para las personas encuestadas, con el 60,8% de las respuestas. Le siguieron el desempleo, con el 45,7%, y la corrupción, con el 42%. Educación reunió el 37,3%; pobreza, el 36,2%; salud, el 32,1%; justicia, el 23,5%, y adicciones y salud mental, el 21,1%. La pregunta permitía elegir hasta tres opciones.

El panorama social también está marcado por las dificultades económicas de los hogares. El 58,6% afirmó que su situación personal había empeorado durante el último año, frente al 13,2% que dijo haber mejorado y el 27,8% que no percibió cambios.

Las expectativas para los siguientes 12 meses tampoco muestran un horizonte despejado. El 36,2% anticipó un deterioro de su economía, el 31,4% creyó que seguiría igual y el 23,8% esperaba una mejora. El 8,6% no supo o no contestó.