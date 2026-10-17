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DISCUSIÓN 2027

Encuesta: el 55% quiere un cambio y pone en jaque la continuidad de Javier Milei

El sondeo de Analogías muestra que el 32,1% opta por mantener la actual gestión. Escenario de paridad entre LLA y el peronismo. CFK mantiene la imagen.

Por Letra P | Periodismo Político
Encuesta: el 55% quiere un cambio y pone en jaque la continuidad de Javier Milei

Encuesta: el 55% quiere un cambio y pone en jaque la continuidad de Javier Milei

El 55% de las personas encuestadas manifestó su preferencia por un cambio de Gobierno frente a la continuidad de la administración del presidente Javier Milei, según una encuesta nacional que consultó sobre un eventual escenario de balotaje. En ese mismo relevamiento, el 32,1% eligió la continuidad del oficialismo y el 12,9% respondió que no sabía qué opción prefería.

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La encuesta confeccionada por Analogías planteó una disyuntiva entre la continuidad del actual mandatario y un cambio de Gobierno. Los resultados reflejaron una diferencia de 22,9 puntos porcentuales entre ambas alternativas, con una mayor proporción de respuestas favorables a un cambio de administración.

El 55% eligió esa opción, mientras que casi un tercio de los consultados se inclinó por la continuidad de Milei.

Javier Milei

Javier Milei

Cristina Fernández de Kirchner mantiene la imagen

En cuanto a la imagen de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su imagen positiva alcanzó el 45,1%, mientras que la negativa llegó al 51,9%. El relevamiento también desagregó las opiniones: el 27,3% expresó una imagen muy buena y el 39,4% manifestó una opinión muy mala sobre la exmandataria. Es decir que la principal dirigente de la oposición logra retener el porcentaje de imagen positiva.

Los indicadores de imagen midieron una dimensión distinta de la pregunta sobre la continuidad presidencial. Por eso, los resultados sobre Cristina no permiten establecer por sí solos una intención de voto ni determinar qué fuerza política podría beneficiarse de la preferencia por un cambio de Gobierno.

Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

Peronismo unido y Milei sostienen la paridad de septiembre

Los porcentajes mostraron que la opción de cambio reunió más respuestas que la continuidad de la administración de Milei. Sin embargo, la pregunta no identificó a un eventual candidato opositor ni precisó qué alternativa política elegirían quienes se inclinaron por una modificación del rumbo gubernamental.

El peronismo, con el 31% de las preferencias, y el presidente Javier Milei, con el 30%, sostuvieron una paridad en la medición de septiembre. La diferencia de apenas un punto porcentual ubicó a ambos espacios prácticamente en igualdad, mientras que el 21% de los encuestados no definió una posición. Más atrás quedaron la izquierda, con el 8%, y los gobernadores, con el 7,5%.

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