Marcha atrás: la interna del peronismo vuelve a trabar los proyectos de salud de Axel Kicillof en el Senado

La interna del peronismo en Buenos Aires vuelve a trabar el avance de los proyectos de salud del gobernador Axel Kicillof en el Senado . Las dudas sobre el financiamiento, las competencias que asumirían los municipios y los cambios introducidos a las iniciativas originales demoran la convocatoria a una sesión para tratar las propuestas.

La vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario , dilata la convocatoria al recinto pese a que las iniciativas habían obtenido despacho de comisión. Según pudo saber Letra P , las diferencias dentro del bloque peronista y los reparos de intendentes complican el tratamiento legislativo.

Uno de los proyectos apunta a crear un laboratorio provincial de medicamentos . El otro propone un Sistema Integrado de Salud en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que, según las objeciones planteadas por los intendentes, excedería el esquema de emergencias y sumaría nuevas responsabilidades para los municipios.

Las modificaciones a las versiones originales también generan cuestionamientos. En el caso del laboratorio, se apunta a los cambios en la participación estatal y privada, aunque las cifras de los porcentajes resultan contradictorias. En cuanto al sistema integrado, las críticas se concentran en la falta de precisiones sobre los recursos necesarios para sostener su funcionamiento.

Los cambios se discutieron en la comisión de Salud del Senado, presidida por el legislador Pedro Borgini , identificado con el sector de Kicillof. El jefe del bloque peronista, Sergio Berni , y el senador Mario Ishii , también vinculado al kirchnerismo, impulsaron modificaciones para acompañar las propuestas.

Una semana antes del dictamen, Ishii había rechazado la aprobación y no había aportado su voto. Tras el despacho favorable, los proyectos quedaron en condiciones de llegar al recinto. No obstante, la falta de convocatoria a una sesión especial alimenta las dudas sobre la posibilidad de reunir los apoyos necesarios dentro del oficialismo.

El bloque Fuerza Patria, integrado por 24 senadores, cuanta con una cantidad de bancas que le permitiría avanzar sin el respaldo opositor. Sin embargo, persisten las objeciones entre distintos sectores del peronismo, pese a las modificaciones introducidas durante el debate en comisión.

El bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense.

El financiamiento y la autonomía municipal

Según pudo saber este medio, intendentes del Frente Renovador, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y de distintos municipios del conurbano reclaman más explicaciones sobre el alcance de las iniciativas. También hay reparos de intendentes radicales del interior bonaerense, preocupados por el impacto del esquema propuesto sobre la autonomía municipal.

Los cuestionamientos apuntan especialmente al sistema integrado. Esa posición crítica sostiene que el proyecto trasladaría competencias vinculadas con hospitales y ambulancias a los municipios, sin definir con claridad quién afrontará los costos. Los intendentes también cuestionan el papel de los consejos regionales y la continuidad del financiamiento local bajo una conducción provincial.

Nicolás Kreplak fue al Senado a informar sobre los proyectos de Salud.

Otro punto de conflicto es el recupero de fondos. Dicen que los recursos conformarían un fondo administrado por la provincia, que luego distribuiría el dinero sin una fórmula de reparto claramente establecida. Como en otros fondos que reparte la administración bonaerense en los municipios, quieren utilizar el coeficiente único de distribución (CUD).

Las críticas a Kreplak y las sospechas de la Gobernación

Hay legisladores peronistas que cuestionan la explicación que brindó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, durante su visita a la Legislatura. Consideran que no quedó claro por qué el gobierno provincial propone una estructura nueva en lugar de reconvertir el laboratorio público Instituto Tomás Perón, o modificar el marco legal existente.

En ese contexto, legisladores vinculados al intendentismo piden una nueva instancia de diálogo con el ministro para plantear las objeciones y discutir cambios. Las diferencias no se limitan al financiamiento: algunos representantes del FR, del MDF y la UCR también advirtien sobre posibles restricciones a la autonomía local.

En la Gobernación, en cambio, interpretan las resistencias como parte de una disputa interna del peronismo. Allí sospechan que La Cámpora utiliza las objeciones de los intendentes y otros sectores como argumento para dilatar el tratamiento. También vinculan el malestar de algunos jefes comunales con la falta de avances en la discusión sobre las reelecciones indefinidas, aunque sostienen que Kicillof no es el principal obstáculo en esa disputa, todo lo contrario.

Sergio Berni, presidente del bloque Fuerza Patria.

La oposición no acompaña

La discusión está concentrada en el oficialismo, ya que los bloques opositores ya anticiparon que no acompañarán los proyectos. Sus argumentos se centran en el aumento del gasto público y la creación de nuevas estructuras estatales.

La falta de convocatoria a la sesión especial prevista para este martes 20 profundiza la incertidumbre sobre el calendario legislativo. La definición está atada a las negociaciones entre los distintos sectores del peronismo y a las respuestas que la provincia pudiera ofrecer sobre el financiamiento, la distribución de los recursos y las competencias municipales. Sin esos acuerdos, las iniciativas sanitarias de Kicillof seguirán expuestas a las diferencias políticas que tienen frenado su avance en el Senado bonaerense.