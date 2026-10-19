Andrés Larroque: "Con la unidad no alcanza" para volver al poder en 2027

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque , sostuvo este lunes en Mar del Plata que la unidad es una condición indispensable para recuperar el Gobierno nacional, pero advirtió que no alcanza con reunir a los distintos sectores del peronismo detrás de un mismo frente electoral.

La definición se inscribe en el debate abierto dentro del peronismo sobre cómo construir una alternativa a Javier Milei y qué características debería tener la fuerza política que aspire a gobernar el país. En ese marco, puso como antecedente la experiencia del Frente de Todos entre 2019 y 2023, un ciclo que describió como "frustrante". Y agregó: "No solamente podemos unirnos, sino que tenemos que tener la capacidad de conformar una fuerza política coherente, ordenada, con niveles de definición".

JUEGOS BONAERENSES 2026 Larroque advirtió que al peronismo no le alcanza con la unidad y llamó a construir una fuerza política “coherente”, “ordenada” y con “capacidad de resolver los problemas del país” “Ya vivimos una experiencia de unidad frustrante entre el 2019 y 2023”… https://t.co/hBp91FT03j pic.twitter.com/FgmXUFeXt1

Las declaraciones llegaron después del acto del 17 de octubre en La Matanza , que reunió a dirigentes de distintos sectores del peronismo bonaerense. Consultado por la presencia de intendentes y espacios que no responden exclusivamente al gobernador Axel Kicillof , Larroque valoró la convocatoria y destacó la participación de jóvenes.

Axel Kicillof, en el festejo en La Matanza por el Día de la Lealtad peronista





“Fue un acto con mucha mística, con mucha gente joven”, señaló. También definió la jornada como “un punto de largada para la recuperación del gobierno, para terminar con la pesadilla Milei”.

La coincidencia con Kirchner y el rechazo al “amontonamiento”

El planteo de Larroque tuvo un punto de encuentro con las declaraciones de Máximo Kirchner en Chaco. Este sábado, el diputado nacional había cuestionado la idea de un simple “amontonamiento” de dirigentes como estrategia para construir una alternativa política.





Máximo Kirchner, en el acto por el Día de la Lealtad en Chaco

Consultado específicamente por esa coincidencia, Larroque explicó que conformar un frente electoral puede resultar una tarea compleja, pero es relativamente sencilla frente al desafío de gobernar la Argentina, "sobre todo teniendo en cuenta el panorama que está dejando este gobierno desastroso de Javier Milei, con lo cual nosotros vamos a necesitar una fuerza política que muestre capacidad de resolución de los grandes problemas que tiene Argentina".