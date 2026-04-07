Encuesta en Córdoba: el 86,9% apoya la propuesta de subir la edad de jubilación de la policía

Una encuesta registró niveles altos de apoyo a la idea de extender la edad de servicio en la Policía de Córdoba, planteada por el candidato a gobernador Rodrigo de Loredo. Según el estudio de Opiniones y Tendencias, el 86,9% de las personas consultadas está de acuerdo —en distintos niveles— con dilatar el retiro de agentes experimentados para tareas estratégicas.
En el estudio dirigido por Francisco Venturini, consultor que integra la escudería técnica del exdiputado radical, se desprende que el 53,5% se manifestó “muy de acuerdo” y el 33,4% “algo de acuerdo”. El rechazo suma solo el 8,5%.
La consulta se da en el marco del debate abierto tras la propuesta de De Loredo de revisar el esquema de retiros policiales que, según informó, hoy permite jubilaciones a partir de los 44 años.
En la misma línea, el 70,1% considera más valioso que esos efectivos continúen en funciones, con mejores condiciones, antes que un retiro temprano (16,5%).
Un contexto de evaluación negativa en Córdoba
El informe se completa con datos sobre la percepción de la seguridad en la provincia. La evaluación negativa de la situación alcanza al 66,6% de los casos, con niveles más altos en Córdoba Capital que en el interior.
En la segmentación política, el rechazo aparece en votantes de distintos espacios, con valores altos entre quienes se identifican con Luis Juez (82,3%), Javier Milei (78,7%) y Patricia Bullrich (86,5%). Baja considerablemente entre quienes prefieren a Juan Schiaretti (48%)
En ese marco, la gestión provincial en la materia registra una desaprobación del 72,6%.
Datos técnicos de la encuesta
El sondeo fue realizado con residentes en la provincia de Córdoba, mayores de 16 años. Se utilizó un muestreo probabilístico por fracción y radio censal, con cuotas de género, edad y zona y afijación proporcional. El relevamiento se hizo mediante una encuesta estructurada, en modalidad online, el 26 de marzo de 2026, con un total de 644 casos y un margen de error de ±3,9%.