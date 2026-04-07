Encuesta en Córdoba: el 86,9% apoya la propuesta de subir la edad de jubilación de la policía

Una encuesta registró niveles altos de apoyo a la idea de extender la edad de servicio en la Policía de Córdoba , planteada por el candidato a gobernador Rodrigo de Loredo . Según el estudio de Opiniones y Tendencias , el 86,9% de las personas consultadas está de acuerdo —en distintos niveles— con dilatar el retiro de agentes experimentados para tareas estratégicas.

En el estudio dirigido por Francisco Venturini , consultor que integra la escudería técnica del exdiputado radical, se desprende que el 53,5% se manifestó “muy de acuerdo” y el 33,4% “algo de acuerdo”. El rechazo suma solo el 8,5% .

La consulta se da en el marco del debate abierto tras la propuesta de De Loredo de revisar el esquema de retiros policiales que, según informó, hoy permite jubilaciones a partir de los 44 años.

La iniciativa fue desestimada por el gobierno de la provincia. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros , fue crítico y declaró que la iniciativa "es una receta vieja, que fracasó".

El informe muestra que el acuerdo con la medida se sostiene en distintos segmentos. A nivel territorial, supera el 86% tanto en Córdoba Capital como en el interior.

Informe Seguridad-1 La encuesta de Opiniones y Tendencias que indaga sobre la propuesta de campaña de Rodrigo de Loredo

Por edad, el mayor nivel de acuerdo se registra entre los jóvenes de 18 a 25 años (96,8%), mientras que en mayores de 60 se ubica en 80,3%.

Experiencia vs. retiro temprano de la Policía

El relevamiento también indaga sobre qué se valora en un agente con 25 años de servicio. Allí, el 73,8% prioriza el conocimiento y la inteligencia estratégica por sobre la capacidad física (12,1%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2038571846535127533&partner=&hide_thread=false Sr. Gobernador: tiene que poner más policías en las calles y pagarles mejores sueldos. pic.twitter.com/7Mmz64sB6C — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) March 30, 2026

En la misma línea, el 70,1% considera más valioso que esos efectivos continúen en funciones, con mejores condiciones, antes que un retiro temprano (16,5%).

Un contexto de evaluación negativa en Córdoba

El informe se completa con datos sobre la percepción de la seguridad en la provincia. La evaluación negativa de la situación alcanza al 66,6% de los casos, con niveles más altos en Córdoba Capital que en el interior.

JUAN PABLO QUINTEROS Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba

En la segmentación política, el rechazo aparece en votantes de distintos espacios, con valores altos entre quienes se identifican con Luis Juez (82,3%), Javier Milei (78,7%) y Patricia Bullrich (86,5%). Baja considerablemente entre quienes prefieren a Juan Schiaretti (48%)

En ese marco, la gestión provincial en la materia registra una desaprobación del 72,6%.

Datos técnicos de la encuesta

El sondeo fue realizado con residentes en la provincia de Córdoba, mayores de 16 años. Se utilizó un muestreo probabilístico por fracción y radio censal, con cuotas de género, edad y zona y afijación proporcional. El relevamiento se hizo mediante una encuesta estructurada, en modalidad online, el 26 de marzo de 2026, con un total de 644 casos y un margen de error de ±3,9%.