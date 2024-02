En su tierra, Axel Kicillof es profeta: la motosierra de Javier Milei achica la grieta local

La fotograma bonaerense contrasta con la película que exibe la dirigencia nacional con los gobernadores no kirchneristas a la cabeza. Como contó Letra P , los mandatarios, pese a que comparten con Kicillof ser víctimas de la motosierra de Milei, le huyen a una cumbre de los 24 sólo porque fue el de Buenos Aires quien primero habló de ella . "Ni loco voy a una cumbre convocada por él", dijo a este medio un gobernador de Juntos por el Cambio.

Se elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que se creó intempestivamente en 2020 y no se coparticipaba a los Municipios. Creer que se resolvían los problemas fiscales de la Provincia con un decreto que salió entre gallos y medianoches fue una irresponsabilidad. pic.twitter.com/0a4AFGTWco

El PRO y el fondo discrecional

Los dirigentes del PRO admiten que por más discrecional que sea, es un fondo que sirve para administrar la provincia y que impacta en áreas de salud, seguridad, educación y alimentos. En esa tribu, un intendente pidió “bajar la tensión” y coincidió con Kicillof en que el impacto del recorte no recaerá sobre el gobernador sino en los bonaerenses. “No era coparticipable a los municipios, pero eso no quita que con ese dinero no se estuviese cubriendo áreas sensibles de la provincia”, le dijo el jefe comunal a Letra P.