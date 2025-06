En Río Negro y Neuquén apuntan contra el lobby de La Anónima para levantar la barrera sanitaria

La empresa de la familia Peña Braun , de gran capacidad de distribución y presencia en los principales centros urbanos del sur argentino, saca ventaja al resto de la cadena de comercialización. “El negocio es para ellos. Hablan de que va a salir más barato el asado y eso no se va a cumplir”, se advirtió en los pasillos del centro de convenciones Domuyo , en Neuquén capital, cuando los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck reunieron a sus gabinetes, en un encuentro de arenga electoral .

Si bien no se pronunciaron públicamente sobre este tema, el off the record de algunos de los funcionarios presentes advirtió sobre un plan de la empresa con más de un siglo de existencia, y enraizada desde La Pampa a Tierra del Fuego, para imponer el precio en el mercado.