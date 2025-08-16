Del gabinete a una boleta: también Luis Petri será candidato de La Libertad Avanza

"Quiero felicitar a Luis Petri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente". La frase no le pertenece a Karina Milei, sino a Alfredo Cornejo. De esta manera, luego del acuerdo del gobernador radical con La Libertad Avanza, el ministro de Defensa se convierte en el segundo integrante del gabinete en ser candidato en octubre, después de Patricia Bullrich.
Sigue el posteo de Cornejo: "Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación. Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita".
Como contó Letra P, Petri era uno de los ministros cuyo nombre sonaba para estar en una boleta, junto al de su excompañera de fórmula Patricia Bullrich. "Voy a estar donde el Presidente lo decida", había admitido, si bien días atrás en teoría su nombre era desestimado en la provincia. Hasta este sábado, quien supuestamente corría con ventaja era Facundo Correa Llano, actual diputado y presidente de LLA en tierra cuyana.
Como parte del acuerdo que Cornejo cerró con Karina Milei, a LLA le correspondían el primer puesto, el tercero y el cuarto. Como el mandatario provincial no tiene reelección, quien fuera el representante libertario, quedaba direccionado hacia el 2027. El titular de Defensa no oculta sus aspiraciones provinciales.