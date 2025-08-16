Myriam Bregman encabeza la lista del FIT-Unidad para Diputados y Christian Castillo va por el Senado

La abogada y referente de derechos humanos Myriam Bregman será la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda -Unidad (FITU), mientras que el sociólogo y legislador nacional, Christian Castillo , encabezará la lista al Senado nacional por la Ciudad de Buenos Aires , según confirmaron desde el espacio.

Durante la presentación de las candidaturas, Bregman señaló que es “un orgullo encabezar una lista conformada por quienes enfrentaron al Gobierno en la calle y en el Congreso”. En ese sentido, recordó que “no le votamos una sola ley a la ultra derecha que nos gobierna”.

La dirigente también apuntó contra la administración de Javier Milei y la supuesta moderación de otros espacios opositores: “ La motosierra no fue contra la casta, fue contra el pueblo trabajador. Este gobierno está lleno de fachos y represores . Para enfrentarlo de verdad, sin cuentos de campaña, hay que fortalecer un gran bloque de la izquierda”.

Por su parte, Castillo aseguró que el ajuste no se ejecuta solo , y responsabilizó a otros bloques parlamentarios: “Milei no gobierna solo. Se sostiene por los votos del PRO , la UCR y sectores del peronismo . Solo el Frente de Izquierda mantuvo siempre la misma posición : en las calles y en el Congreso, del lado del pueblo trabajador”.

Además de las postulaciones en la Ciudad, el FIT-Unidad presentó a Nicolás del Caño y Romina del Plá como sus principales candidatos en la provincia de Buenos Aires , dos dirigentes que ya cumplieron mandatos como diputados nacionales y que, según destacaron desde el espacio, “denuncian el ajuste sin importar quién gobierne”.

En Jujuy, será candidato el actual diputado nacional Alejandro Vilca, recolector de residuos y referente de las luchas sociales en la provincia. En el resto del país también se destacan candidaturas con fuerte anclaje sindical y territorial, como Franco Casasola en Santa Fe, Andrés Blanco en Neuquén, Micaela Blanco Minoli en Mendoza y Liliana Olivero junto a Josué Plevich en Córdoba.

El FITU busca sumar fuerzas más allá de su núcleo tradicional

Bregman resaltó el acompañamiento de organizaciones políticas y sociales por fuera del FIT-Unidad, que este año decidieron sumarse a la propuesta y formar parte de las listas. “Es muy importante que muchas agrupaciones que no integraban el frente se sumen a esta alternativa”, subrayó.

Con presencia en 23 de los 24 distritos del país, el Frente de Izquierda-Unidad apuesta a consolidarse como el espacio que se opone sin ambigüedades a los principales bloques del oficialismo y la oposición tradicional.