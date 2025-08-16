CIERRE DE LISTAS | CABA

Myriam Bregman encabeza la lista del FIT-Unidad para Diputados y Christian Castillo va por el Senado

El frente de izquierda definió a sus principales postulantes en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. Objetivo de ser la "oposición coherente".

La abogada y referente de derechos humanos Myriam Bregman será la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda-Unidad (FITU), mientras que el sociólogo y legislador nacional, Christian Castillo, encabezará la lista al Senado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, según confirmaron desde el espacio.

Durante la presentación de las candidaturas, Bregman señaló que es “un orgullo encabezar una lista conformada por quienes enfrentaron al Gobierno en la calle y en el Congreso”. En ese sentido, recordó que “no le votamos una sola ley a la ultra derecha que nos gobierna”.

La dirigente también apuntó contra la administración de Javier Milei y la supuesta moderación de otros espacios opositores: “La motosierra no fue contra la casta, fue contra el pueblo trabajador. Este gobierno está lleno de fachos y represores. Para enfrentarlo de verdad, sin cuentos de campaña, hay que fortalecer un gran bloque de la izquierda”.

Por su parte, Castillo aseguró que el ajuste no se ejecuta solo, y responsabilizó a otros bloques parlamentarios: “Milei no gobierna solo. Se sostiene por los votos del PRO, la UCR y sectores del peronismo. Solo el Frente de Izquierda mantuvo siempre la misma posición: en las calles y en el Congreso, del lado del pueblo trabajador”.

Candidaturas en todo el país con referentes sindicales y sociales

Además de las postulaciones en la Ciudad, el FIT-Unidad presentó a Nicolás del Caño y Romina del Plá como sus principales candidatos en la provincia de Buenos Aires, dos dirigentes que ya cumplieron mandatos como diputados nacionales y que, según destacaron desde el espacio, “denuncian el ajuste sin importar quién gobierne”.

En Jujuy, será candidato el actual diputado nacional Alejandro Vilca, recolector de residuos y referente de las luchas sociales en la provincia. En el resto del país también se destacan candidaturas con fuerte anclaje sindical y territorial, como Franco Casasola en Santa Fe, Andrés Blanco en Neuquén, Micaela Blanco Minoli en Mendoza y Liliana Olivero junto a Josué Plevich en Córdoba.

El FITU busca sumar fuerzas más allá de su núcleo tradicional

Bregman resaltó el acompañamiento de organizaciones políticas y sociales por fuera del FIT-Unidad, que este año decidieron sumarse a la propuesta y formar parte de las listas. “Es muy importante que muchas agrupaciones que no integraban el frente se sumen a esta alternativa”, subrayó.

Con presencia en 23 de los 24 distritos del país, el Frente de Izquierda-Unidad apuesta a consolidarse como el espacio que se opone sin ambigüedades a los principales bloques del oficialismo y la oposición tradicional.

