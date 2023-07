Sin diálogo con Schiaretti y Llaryora, Natalia de la Sota se arrima al massismo

El 24° aniversario de la llegada de Unión por Córdoba al poder, que se cumplió este martes, comenzó con un vídeo colgado temprano en las redes sociales. Con el uso de la voz en off, la diputada Natalia de la Sota envió una invitación al peronismo mediterráneo para no olvidar el legado, “el origen”. Acompañó el pedido, en tiempos de profunda transversalidad política, con una secuencia de imágenes de algunos actos de gestión del exgobernador José Manuel de la Sota .

La recomendación llega desde la distancia virtual y también política con el gobernador electo, Martín Llaryora, quien aguarda la transición real del poder; y con el gobernador Juan Schiaretti, en una campaña presidencial antigrieta, pero que tiene como blanco a la pata que representa el peronismo kirchnerista. De la Sota elige la proximidad al intendente de Villa María María, Martín Gill, alineado con el peronismo que buscará el acceso de Sergio Massa a la presidencia. Tienen una visión en común sobre la discusión que se debe la fuerza a la que pertenece para recomponer lazos endógenos y un límite claro: con Juntos por el Cambio, no. ¿Es el ex secretario de Obras Públicas la pantalla para un apoyo nacional que no puede ser mostrado aún?