El sprint final de Juan Monteverde, entre la confianza en los números y la incomodidad por la agenda nacional

Como contó Letra P la semana pasada, el líder del centroizquierda Ciudad Futura aliado al peronismo bancó públicamente a CFK tras la ratificación de su condena, pero luego bajó el perfil y dejó de hablar de ella. Fuentes de su equipo de campaña explicaron la singular decisión de no dar notas periodísticas en la última semana a la priorización de una agenda barrial En off the record, fuentes reconocen además una confianza en los números que hacen que, mientras menos se toque, mejor.