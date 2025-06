Jorge Macri quiere reactivar Juntos por el Cambio para garantizarse gobernabilidad

A calor de los resultados de la reunión en la que nueve de los trece intendentes del PRO rechazó los términos de un acuerdo con LLA, el macrismo porteño empieza a pulir una estrategia local entendiendo que no hay retorno con los libertarios. Es más, en Uspallata interpretan que la posición de Sebastián Pareja y los negociadores libertarios fue un gesto direccionado en particular contra el Jefe de Gobierno porteño, uno de los dirigentes detrás de la demanda de los jefes municipales bonaerenses, pero también el adversario a derrotar en 2027 para quedarse con la Ciudad, un distrito clave.

Ese movimiento se va a completar con una suerte de revitalización de lo que supo ser Juntos por el Cambio , la coalición que integró el radicalismo, el Partido Socialista, la Coalición Cívica y Confianza Pública, que en las elecciones legislativas jugaron cada uno por su lado. La excepción de los ex socios es Horacio Rodríguez Larreta , que aunque se mantiene en silencio ya fue vetado por el alcalde porteño.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ProCiudadBsAs/status/1923321123388690516&partner=&hide_thread=false Esta es la única boleta del PRO. El domingo #EsConLospennato pic.twitter.com/TtXTJkGVzx — PRO Ciudad (@ProCiudadBsAs) May 16, 2025

Sin avenida del medio

"En la Ciudad es imposible replicar la vía intermedia que hoy se explora en la provincia de Buenos Aires, básicamente porque no existe un peronismo no K. Si bien es cierto que (Juan Manuel) Olmos no es kirchnerista, el acuerdo de unidad con el que funcionan hace imposible cualquier negociación que vaya más allá de un acuerdo básico de gobernabilidad", explican en la Legislatura para diferenciar aún más la realidad porteña de las alternativas que se exploran en el escenario bonaerense.