Corrientes: el rechazo a un decreto de Gustavo Valdés unió a toda la oposición a días del cierre de listas

La medida fue rápidamente cuestionada por las fuerzas opositoras, que acudieron a la Justicia por considerar que el gobernador “cambia las reglas del juego” no sólo en un año electoral sino a horas de vencerse el plazo legal para oficializar frentes y alianzas en la provincia. “Es un gesto de desesperación”, dicen.

Seguro del movimiento, Valdés afirmó que el decreto "le da orden, simpleza y claridad" al proceso electoral. Como ya lo había hecho parte del oficialismo, el mandatario correntino afirmó que con el nuevo esquema se limitará la superpoblación de boletas en el cuarto oscuro y que eso no interfiere en la libertad de los partidos a definir la estrategia de alianzas que crean conveniente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AscuaTincho/status/1937214973199225030&partner=&hide_thread=false A los 45 del segundo tiempo, Valdés cambia las reglas del juego. Ahora, a través del Poder Judicial, impidió las alianzas municipales. ¿Qué pasa Valdés? ¿Sabés que los números no te dan, y que la gente decente de nuestra provincia quiere un cambio? pic.twitter.com/HeYQ9Vrs7y — Martín Tincho Ascúa (@AscuaTincho) June 23, 2025

Además, se destaca que la medida tiene “efectos inmediatos sobre el proceso electoral en marcha, afecta directamente derechos adquiridos de los partidos políticos y limita la libertad del elector de elegir entre diferentes opciones políticas combinadas, conforme a su voluntad y convicción”.

“La decisión de modificar las reglas del proceso de forma intempestiva y sorpresiva, sin el debido análisis de su impacto institucional y jurídico, vulnera gravemente los principios de certeza, previsibilidad, igualdad electoral y seguridad jurídica, indispensables en todo régimen democrático”, dice la presentación, que asegura que el decreto de Valdés es “una verdadera modificación normativa que interviene de forma sustancial en la oferta electoral y en la estrategia de participación política de las agrupaciones, generando consecuencias prácticas irreversibles si no se declara su nulidad o inaplicabilidad”.

“Llama la atención la reacción de quienes dicen que este proceso genera confusión. Esa misma gente, que habló de modernidad y lista única, ahora se enoja porque buscamos nitidez en la propuesta”, lanzó el secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, uno de los primeros en salir a defender el decreto tachado de “inconstitucional” por los planteos opositores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/peruchocassani/status/1937249494535410164&partner=&hide_thread=false El gobernador firmó un decreto inconstitucional para prohibir las alianzas locales. Cambia las reglas en medio de un proceso electoral porque le teme al voto libre.



Una jugada desesperada para sostener el poder a cualquier precio.



La democracia no se pisa. Se respeta. — Perucho Cassani (@peruchocassani) June 23, 2025

Así las cosas, los armados municipales no podrán compartir boletas con los frentes provinciales que no estén formados exactamente por los mismo partidos. La oposición afirma que, lejos de lo que argumenta el oficialismo, esa situación llenará de listas cortas el cuarto oscuro y lo que ya se planteaba como un escenario con más de 60 boletas podría llegar multiplicarse superando las 90 papeletas por centro de votación.

Lo que viene en las elecciones correntinas

Con todo, la expectativa en Corrientes se concentra alrededor del cierre de frentes y alianzas, que empezará a despejar el mapa que se conocerá definitivamente el 12 de julio, cuando se conozcan las candidaturas. Las fuerzas opositoras que fueron a la Justicia no esperan que el pleito quede resuelto para entonces. "El daño ya está hecho", afirman aunque entienden que podrían tener una respuesta favorable a sus planteos para cuando sea el momento de oficializar boletas, el 1 de agosto.

Este miércoles, con la aparición estelar de Mauricio Macri, el gobernador encabezó la inauguración del Puerto de Ituzaingó, una de las obras más importantes de su gestión. Lo hizo acompañado de su hermano Juan Pablo, el intendente de la ciudad portuaria y principal candidato a encabezar la boleta del oficialismo.

Los hermanos Valdes junto a Mauricio Macri en la inauguración del Puerto de Ituzaingó en Corrientes.png

El expresidente llegó a tierras litoraleñas invitado por el gobernador que reivindicó la inversión y aseguró que, si bien “el Estado tiene que gastar menos de lo que le ingresa”, debe “invertir donde realmente hace falta”. “Esta es una inversión cercana a los 50 millones de dólares, pagada peso por peso por los correntinos, y que va a quedar para siempre”, señaló.

El factor libertario en el armado de Gustavo Valdés

Ese tire y afloje con el discurso libertario alimenta las versiones en torno a una posible alianza entre el oficialismo provincial y el mileísmo, la única fuerza que, si bien cuestionó decreto de la polémica a través de los medios provinciales, no firmó el amparo junto a las demás fuerzas opositoras.

La presencia de Macri, que intercambió elogios con Valdés y reunió a la tropa amarilla para ratificar su pertenencia a la estructura oficialista, también sirvió para contener a aquellos sectores del ex Juntos por el Cambio que apuestan a un acuerdo con La Libertad Avanza sin poner demasiadas condiciones en el medio.

“Gustavo no va a aceptar cualquier cosa”, aseguran en el oficialismo. No niegan las posibilidades de un acuerdo aunque afirman que será el gobernador quien determine las condiciones. Lo mismo dice la dirigencia libertaria, que no parece estar dispuesta a ceder el protagonismo al radicalismo gobernante y asegura que llegará al 31 de agosto con una lista 100% violeta.