A menos dieciséis días de las elecciones, en el equipo que rodea a Carolina Piparo el clima es de excitación. El lunes por la tarde, en la primera reunión del comando de campaña de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense tras el escándalo que tuvo como protagonista a Martín Insaurralde, la sensación era que las fotos del ex jefe de Gabinete navegando en un yate en Marsella no podían haber aparecido en un mejor momento. Todas las lecturas apuntaban al impacto negativo que el episodio tendrá sobre la campaña de Axel Kicillof y de Unión por la Patria (UP) y el efecto que eso podría tener sobre el resultado en las urnas el 22 de octubre. Aunque reconocen que corren de atrás (en las PASO el gobernador les sacó un millón de votos de diferencia), creen que, por el efecto Insaurralde y por el crecimiento de Javier Milei, pueden llegar a la elección en un "mano a mano" con el oficialismo.