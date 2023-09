Pese al amplio despliegue de una convocatoria que buscó movilizar a toda la militancia de la Tercera sección electoral, la caravana tuvo en su momento de mayor concentración de gente no más que unas 500 personas. Pero en torno a la camioneta que trasladaba al candidato presidencial, su hermana Karina Milei , Piparo y otros dirigentes de LLA, el clima era de euforia y desborde. Un cordón de patovicas custodiaba la caja de la 4x4, donde el libertario recibía libros, pedidos de autógrafos y desde donde arengaba con los cantitos más conocidos: "La casta tiene miedo" y "Se siente, se siente, Javier presidente".

Milei y Piparo en La Plata

Después de la caravana, Piparo aprovechó para criticar la gestión de Kicillof, con quien busca polarizar de cara a octubre. “La provincia de Buenos Aires vive todos los días la misma historia: los delincuentes actúan con total impunidad porque no hay decisión política para terminar con la inseguridad. Hace dos días sucedió en La Tablada, pasó con Morena en Lanús, con una jubilada en La Plata, violentada por menores. Los bonaerenses no pueden más”, afirmó. “El gobierno de Axel Kicillof nos quitó la libertad para entregársela a los presos y delincuentes. Hoy tenemos miedo de salir a la calle, cerraron las escuelas una eternidad, los hospitales no funcionan y 7 de cada 10 chicos en provincia de Buenos Aires son pobres", agregó. "En Buenos Aires, en estas elecciones se elige entre pasado y futuro. Es La Cámpora o La Libertad Avanza”, planteó al final la candidata libertaria.