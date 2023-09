La candidata a gobernadora de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Piparo , le ofreció al ex subjefe de la Policía Bonaerense Salvador Baratta ocupar el cargo de ministro de Seguridad en caso de ganar las elecciones del próximo 22 de octubre. El efectivo retirado ocupaba el quinto lugar de la lista de aspirantes al Concejo Deliberante de Lanús por Juntos por el Cambio (JxC), lugar al que renunció para sumarse al equipo bonaerense de los ultraliberales. La novedad fue confirmada a Letra P por un alto funcionario del distrito del conurbano.

La fuga hacia el espacio ultraliberal se produce después de que Piparo le ofreciera comandar la cartera que hoy conduce Sergio Berni en un eventual gobierno suyo. Quienes conocen a Baratta aseguran que era su máxima aspiración y no iba a encontrar una oferta de ese tipo en el PRO. De hecho, si bien era una voz de consulta en la materia en el tercer piso de la municipalidad, no estaba incluido en un futuro organigrama de gestión: el ex fiscal Mariano Leguiza asumió como secretario de Seguridad el primero de agosto y distintas fuentes del oficialismo local aseguraron a Letra P que será la persona que continuará en el cargo si Kravetz gana en octubre.