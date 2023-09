“Grindetti casi no tiene campaña. No habla, no hace actos. Parece un candidato invisible”, dicen en el comando de campaña bonaerense de UP. “Buscamos confrontar con él, pero es difícil porque casi no tiene agenda”, dice a Letra P uno de los estrategas de la campaña de Kicillof. Esa mirada tiene doble filo: confrontar y poner en el centro de la escena al competidor de la fuerza que quedó a menos de cuatro puntos en las PASO conlleva un riesgo.