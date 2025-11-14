El socialismo evalúa tener un bloque propio en Diputados para no licuarse dentro de Provincias Unidas

Los dos representantes del socialismo en el Congreso: Mónica Fein dejará la Cámara de Diputados el 10D y Esteban Paulón continuará en su banca hasta 2027.

El socialismo debate internamente cuál es la mejor herramienta para preservar su autonomía dentro del Congreso . La conducción del PS , que tendrá dos bancas en Diputados -ambas por Santa Fe - no descartan la posibilidad de tener un bloque propio que articule dentro de un hipotético interbloque de Provincias Unidas .

El partido de la rosa mantendrá sus dos bancas en la cámara baja después del 10 de diciembre. Mónica Fein , presidenta del PS a nivel nacional, dejará su lugar al legislador provincial Pablo Farías , en tanto que Esteban Paulón continuará hasta 2027.

Los dirigentes socialistas no quieren que la identidad del partido se licúe dentro del frente Provincias Unidas y para eso evalúan la recreación de un bloque propio en Diputados que exprese las banderas históricas del partido en el Congreso . "No es una estrategia electoral, es un partido con 130 años de historia que no vamos a olvidar ahora", comentó a Letra P un socialista que tuvo asiento en las discusiones internas sobre la estrategia legislativa.

Los más afines a la idea de conformar un bloque propio creen que el espacio servirá como una referencia a nivel nacional para toda la militancia del partido. A criterio de estos, la experiencia legislativa del socialismo en los primeros dos años del gobierno de Javier Milei les permitió levantar el perfil público y crecer políticamente. Es por eso que la idea de preservar la autonomía del espacio es evaluada como indispensable para no ceder el terreno ganado.

De todos modos, en el socialismo no piensan en sacar los pies del plato. Con o sin bloque propio, la idea madre es poder coordinar estrategias legislativas con los legisladores que responden a los gobernadores agrupados en Provincias Unidas , la herramienta electoral que le permitió al socialismo renovar su banca en Diputados.

Desde finales de 2023, el socialismo se mantuvo en el bloque Hacemos Coalición Federal, un espacio de proveniencias heterogéneas, presidido por Miguel Angel Pichetto, que aglutina, entre otros, a peronistas cordobeses, desertores del PRO y provincialistas. Pese a las diferencias ideológicas con sus compañeros, los diputados socialistas se mantuvieron dentro de HCF para conservar una mejor posición a la hora del reparto de bancas en comisiones, dadas las disposiciones creadas por Martín Menem al momento de asumir la presidencia del cuerpo.

Si el scrum de gobernadores decide replicar la experiencia de HCF por conveniencia táctica, el socialismo estará adentro, pero reservándose la libertad de acción para poder mantener su autonomía. Si la forma elegida es un interbloque, el PS articulará desde un espacio propio.

Las diferencias dentro de Unidos

Los dirigentes del socialismo son conscientes de que la agenda legislativa de los próximos meses estará atravesada por el triplete de reformas que impulsa el Presidente. Provincias Unidas no cuenta con una postura unificada acerca de las modificaciones que quiere introducir La Libertad Avanza y es por eso que el PS quiere preservar su identidad partidaria en el Congreso. Mientras que la diputada electa y presidenta del PRO, Gisela Scaglia, habló de la necesidad de discutir una reforma laboral, el socialismo tomó mayores recaudos a la hora de hablar del tema.

La misma situación se replica en los posicionamientos sobre el Gobierno. Maximiliano Pullaro alternó buenas y malas con Javier Milei, al tiempo que el socialismo mantuvo una oposición férrea en el Congreso desde el primer momento. A diferencia de muchos de sus compañeros de bloque, ni Esteban Paulón ni Mónica Fein acompañaron la Ley de Bases en febrero, cuando tuvo tratamiento por primera vez. Tampoco votaron favorablemente el paquete fiscal y apoyaron las iniciativas legislativas para recomponer asignaciones presupuestarias para jubilaciones, universidades y personas con discapacidad.