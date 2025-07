El regreso de Omar Perotti: el exgobernador junta a su tropa y se alista para octubre

El ex gobernador de Santa Fe y actual diputado provincial Omar Perotti.

Será el primer encuentro desde que dejó la Casa Gris en el que convoca a ex funcionarios y cuadros técnicos que participaron de su gestión. También fueron invitados los integrantes del bloque en Diputados de su espacio Hacemos, dirigentes del peronismo , concejales, intendentes y presidentes comunales. Se espera una foto amplia y entre 150 y 200 invitados.

El músculo perottista

Omar Perotti se mantuvo activo en la cocina política durante estos últimos años. Que no haya ocupado un lugar en la agenda pública no significa que no estuviera pergeñado las jugadas políticas de su espacio. Si bien pregonó la idea de correrse de la primera plana para darle espacio a otras figuras, este jueves retomará el protagonismo.