Santa Fe: el perottismo cruzó a Pullaro por los carteles que denuncian el deterioro de las rutas nacionales

En la red social X, Corach recordó que los dirigentes que hoy forman parte de la administración provincial utilizaban la misma modalidad para criticar a Perotti cuando gobernaba Santa Fe y era la Nación la que no reparaba las rutas, tal como sucede ahora.

Aunque Perotti ha negociado leyes o la integración de la Corte Suprema santafesina con Pullaro, Corach es una de las voces más filosas contra la administración de Unidos . El mes pasado cuestionó el endeudamiento provincial por u$s 1.000 millones que solicitó Pullaro y aprobó la legislatura, reclamó aportes del sector privado y hasta puso el foco en la relación que mantiene el gobernador con el presidente Javier MIlei.

"Los carteles sin firma para alertar sobre la motosierra de Milei en las rutas nacionales están a tono con la postura del gobierno provincial durante este año y medio: reclamos apenas audibles que no tienen correlato con el acompañamiento casi sin fisuras en el Congreso", apuntó Corach a Letra P .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MCorach/status/1946240851258007553&partner=&hide_thread=false Es así, si sos sumiso, te boludean.

Como dice la señora de los almuerzos: Como te ven, te tratan. pic.twitter.com/BobOfPCKFc — Marcos Corach (@MCorach) July 18, 2025

El legislador señaló que "debió pasar un año y medio para que el gobierno santafesino se atreviera a hacer algo más que declaraciones altisonantes de algún ministro frente a la barbarie y aún así, sigue siendo apenas pirotecnia". "¿Cómo votaron durante este tiempo los diputados y senadores del gobernador?", se preguntó.

Al mismo tiempo, Corach subrayó que "no se trata sólo de las rutas abandonadas". "La política económica libertaria daña seriamente la producción y el trabajo local. Castiga a miles de jubilados y pensionados que viven en nuestra provincia. ¿Eso no importa? ¿Esos no son los intereses de Santa Fe?", agregó.

"Le pedimos otra vez al gobernador, de manera respetuosa, que se ponga al frente de la defensa del conjunto de los santafesinos frente a la evidente y cruel agresión del gobierno nacional. No basta con los carteles blue en las rutas: hay que actuar sin titubeos en el Congreso", cerró.

Los carteles que mandó a colocar Maximiliano Pullaro

En los últimos días comenzaron a visualizarse en rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe grandes carteles rojos con leyendas en letra blanca y sin firma ni logo de la gestión local en los que se advierte la responsabilidad de Nación por el deterioro de la traza.

“¡ATENCIÓN! AQUÍ EMPIEZA LA RUTA NACIONAL 33 MANTENIDA POR EL ESTADO NACIONAL”, reza una de las tantas señalética colocadas a la vera de las rutas.

El propio Pullaro aclaró que fue él mismo quien dio la orden de colocarlos. “Le pedí al ministro de Obra Pública (NdR: Lisandro Enrico) que ponga señalética en cuáles son rutas nacional y cuáles son rutas provinciales porque me da verguenza como gobernador que piensen los santafesinos o los que la transitan que de esas rutas me tengo que hacer cargo yo”, explicó Pullaro