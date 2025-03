10D y después: Roberto Mirabella se aleja más del peronismo, pero no define su futuro político

En diciembre abandonó el bloque de Unión por la Patria y formó un espacio autónomo denominado “Defendamos Santa Fe”. Pegó el portazo pidiendo autocrítica al peronismo, del que asegura sigue formando parte, pero además con dardos hacia “una agenda porteña” que se enfocaba “en liderazgos del pasado”. Una de las principales aludidas era, claro, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del partido.

Esa mirada agria de Mirabella alcanza también a la conducción del PJ en Santa Fe, un partido que de acuerdo a su opinión “no representa a nadie”.

El diputado cree que el peronismo de su provincia, que ya fue disperso para la pelea por la reforma constitucional que se definirá el 13 de abril, profundizará en octubre y sin PASO esa diáspora. “Van a ir 50 mil listas”, anticipa. Otro motivo para dudar si juega o no en la legislativa nacional.

image.png Roberto Mirabella con Omar Perotti.

Las charlas con Omar Perotti y el respaldo a la reforma constitucional

Mirabella, que quizás no compita en octubre, decidió no hacerlo tampoco en abril. El diputado se apartó del proceso que, impulsado desde la gobernación de Maximiliano Pullaro, terminará con la reforma constitucional de Santa Fe.

“No daba para armar una estrategia electoral”, explica. La misma decisión de no ser candidato en este turno es la que adoptó Perotti.

Aunque desde muchos sectores del PJ apuntan al exgobernador por allanar con los votos de su sector el camino para dotarle de constitucionalidad a la reelección de Pullaro, Mirabella cree ver “un acto de grandeza” detrás de la decisión de Perotti de habilitar la discusión por la reforma.

El diputado es comprensivo, además, con la decisión que adoptó el exgobernador de no competir dentro de un peronismo atomizado.

Conducido por los senadores provinciales, el rossismo, La Cámpora y los intendentes, con Marcelo Lewandowski jugando por afuera, el PJ recurrió finalmente a un extrapartidario como Juan Monteverde para encabezar su lista para la constituyente.

Aunque hoy no comparte con Perotti el día a día de una gestión, la relación es cercana. El exgobernador utiliza, incluso, una oficina que Mirabella posee en Rafaela, el terruño en el que nacieron y se conocieron en los noventa. Hablan de la realidad nacional, de la política partidaria. Mirabella no sabe si será candidato, pero sí dice tener la certeza de que su amigo no competirá. “Él no va a ser candidato en octubre”, confirma.

¿Un futuro en el sector privado?

Aun cuando no sabe si será candidato este año, algo que hoy parece no seducirlo, Mirabella elabora proyectos legislativos y mantiene reuniones constantes con representantes de la producción en Santa Fe. Es el sector sobre el que ha decidido recostarse para mostrar su respaldo y acompañamiento.

Y es el que, además, podría acogerlo después del 10 de diciembre, cuando finalice su mandato. Como “micro productor agropecuario”, según se define, y parte de una comercializadora de productos lácteos, la actividad privada podría estar en su agenda futura.

No descarta retomar las clases en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde hoy está con licencia. Si 2026 lo encontrará como actor político o fuera de ese rol quedará definido en agosto, cuando venza el plazo para anotar candidaturas.