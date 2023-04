A diez días de la bomba que detonó Horacio Rodríguez Larreta en el PRO , cuando convocó a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro y precandidato a sucederlo Jorge Macri retomó sus funciones en el gobierno porteño y volvió a mostrarse con su jefe en un intento por bajar las tensiones en el partido amarillo. Para las cámaras fue todo cordialidad. Sin embargo, el primo del expresidente no digiere la jugada electoral del alcalde y, por lo bajo, prepara una vendetta.

“Voy a jugar con cualquier sistema de votación”. Con esa frase el ministro de Gobierno le advirtió al alcalde porteño que no declinará su candidatura. Macri y Larreta no volvieron a tener una reunión cara a cara después de su último encuentro en el Teatro Colón, donde el jefe de Gobierno lo desafió a competir con el sistema concurrente de votación. Luego de ese encuentro, que fue breve pero muy intenso, el ministro de Gobierno se tomó un avión rumbo a Nueva York por un viaje programado hace tiempo.

Durante su viaje, Macri no se despegó de su celular y pensó, junto a un grupo reducido de colaboradores, sus próximos pasos. Ya de regreso en Buenos Aires, dejó entrever cuál será su estrategia para ganar terreno en la competencia que, por ahora, lo enfrenta a sus pares Soledad Acuña (Educación) y Fernán Quirós (Salud). Si bien trabajará para poner en marcha el sistema de votación que eligió Larreta, no esconderá sus críticas hacia la metodología.

“Como ministro me preocupa porque (con este sistema) el proceso será más lento porque implica votar de dos formas diferentes. Sin embargo, como candidato, me encanta porque quita todo tipo de intermediación. El porteño me va a ver a mí en la boleta”, manifestó Macri en declaraciones a TN.