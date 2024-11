Córdoba: con Valdés y Zdero en la tribuna, el intendente de Bell Ville toma la posta de la UCR que gobierna

No es novedad que De Loredo entiende que debe lograrse un entendimiento con La Libertad Avanza en 2025, base sobre la cual plantea la discusión puertas adentro.

Un radical de Córdoba, al frente del Foro Nacional de Intendentes de la UCR

De Loredo propone un partido federal en contraposición del porteñocentrismo que encarnaría la conducción nacional de la UCR. Postula una fuerza que pondere el liderazgo de las figuras con responsabilidad de gestión por encima de aquellas que hacen política de escritorio, que sea moderno y esté dispuesto a flexibilizar los viejos dogmas partidarios para crecer.

Está claro que el trasfondo de esa puja tiene nombre y apellidos y supone un juego de posiciones relativas a ese centro: Javier Milei.

juan manuel moroni bell ville.jpg Juan Manuel Moroni, intendente de Bell Ville, será el nuevo presidente del Foro Nacional de Intendentes de la UCR. El acto será en la capital de Córdoba.

La convocatoria es ambigua rumbo a los dos turnos electorales en agenda: invita al radicalismo “a seguir consolidando los buenos resultados obtenidos”, pero no cierra puertas. Sólo acota que deberá hacerse “mediante la organización, difusión y buenas prácticas y políticas públicas".

Por lo pronto, el Foro de Intendentes Radicales de Córdoba -que organiza el evento- se anticipa a las lecturas inevitables. En la comisión directiva que está a cargo del intendente de Almafuerte y alfil de Ferrer, Rubén Dagum, disparan: “Esta nueva comisión no tendrá padrinos”.

La frase cobrará sentido con los mensajes que circulen en el auditorio del hotel de barrio Poeta Lugones, al norte de la capital cordobesa.

El tanto que se anota Rodrigo de Loredo

Sin embargo, este fin de semana se estaba organizando un breve scrum entre Moroni y De Loredo antes del acto de asunción, que se llevará a cabo en un coqueto hotel ubicado en zona norte de la capital mediterránea. Ya se habían visto la semana pasada, en el marco de una gira del diputado por el departamento Marcos Juárez y Unión. El intendente de la capital de la pelota de fútbol le dio el clásico regalo de rigor. ¿Le dará pelota política a la hora de pechar por un acuerdo amplio en 2025?

Hay quienes definen a Moroni como un dirigente radical de centro. Es decir, que comprende que el Presidente debe hacer cambios de fondo, pero aboga por la institucionalidad radical.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1850632591000666388&partner=&hide_thread=false Mejoramos y limitamos la Ley Bases sin bloquear al gobierno. Autores de la reforma laboral, la esencialidad educativa y la Boleta Única, que se aprobaron en Diputados. Autores también de las leyes vetadas que procuraron restituir el 8% a los jubilados y frenar el… pic.twitter.com/NaC6BTf0LI — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) October 27, 2024

Todo parece indicar que el intendentismo empezará a dar esa discusión. La sintonía con los gobernadores también es un recurso clave para esa línea boinblanca que se presenta como “oficialista del cambio”.

Ese radicalismo que gobierna en las provincias mantiene una relación de equilibrio con las fuerzas del cielo. En parte, porque sabe que comparten el electorado y ese mandato implícito de apoyar las banderas de cambio que en campaña supieron enarbolar.

Charlas yankees sobre Javier Milei, Luis Juez y 2025

En Córdoba, la situación es compleja. El radicalismo pone en juego dos bancas, la que ocupa De Loredo y la de Gabriela Brower de Koning, espada de Ferrer. Sin embargo, varias de las conversaciones de los diputados que estuvieron observando las elecciones en Estados Unidos terminaron con una conclusión para la pulseada local.

“El año que viene no sería tan complejo, porque no hay garantía de que LLA se abrace a Luis Juez”, dicen. El presidente Milei no escatima gestos con Juez, pero Karina Milei y Santiago Caputo no le confían. El senador apenas cruza palabra con esa dupla. La mesa chica del mandatario está dividida entre los dos cordobeses que sacaron un millón de votos en 2021.

estados unidos elecciones diputados.jpg Organizaciones privadas invitaron a integrantes del Congreso a observar las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Juez en el fondo sabe que pateó en contra en el Senado y ese eje quiere lealtad absoluta. La libertad de voto, o de conciencia, debe quedar ¡afuera! para estar adentro.

El juecismo, siempre veloz, dijo que Milei le ofreció la candidatura, pero que Juez quiere ser jefe de campaña. Así aprovecharía la vidriera sin riesgos. Gabriel Bornoroni le echa flit a cualquier arribista. El radicalismo de los gobernadores mostrará en Córdoba su brazo armado, un músculo apetecible para cualquier compulsa electoral.

El ansiolítico de la especulación se vende como pan caliente.

La amenaza interna de la UCR

No obstante, la UCR de Córdoba pone en juego bancas en Diputados, su proyecto político y también esa red de sustento.

Como adelantó este portal, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, no pierde el tiempo. Sabe que esos radicales que gobiernan necesitan recursos y contención para gestionar que su dirigencia no está en condiciones de ofrecer en lo inmediato.

La foto del ministro Manuel Calvo con 20 intendentes de Juntos por el Cambio, en su mayoría boinanblanca, es un llamado de atención para la dupla que componen De Loredo y Ferrer. El radicalismo, por su debilidad en la coyuntura, es la presa que quieren todos.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, en las filas del nuevo radicalismo de Córdoba leyeron la foto como un llamado a estar más activos en el territorio. Llamado para Ferrer, que no puede descuidar su municipio, pero tampoco puede permitir un partido de cabos sueltos.