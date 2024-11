Presupuesto 2025: los gobernadores rompieron con Javier Milei y presentan dictamen propio

La decisión de Javier Milei de no aumentar los fondos para las provincias trabó la discusión del Presupuesto 2025: este jueves, los gobernadores de la UCR, el PRO y fuerzas locales (como Córdoba) decidieron avanzar en un dictamen propio. La pelea podría retomar la sesión caída el martes para tratar los límites a los DNU y el decreto que flexibilizó el canje de deuda.

Libertarios vs. Federales

La fractura de los gobernadores llegó tras un zoom de los mandatarios de todos los colores políticos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la que concluyeron en que el Presidente no daría el brazo a torcer y por lo tanto era inútil seguir negociando.

Además de las obras públicas convenidas, los mandatarios reclaman el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos, el retorno a la coparticipación de 1.9 que va a la AFIP y del impuesto a los combustibles; el pago de una deuda del pacto fiscal de 2017 y el financiamiento a las obras sociales de las provincias.

Sin Presupuesto

La reunión de gobernadores estaba citada para temas administrativos, pero se impuso la discusión por el Presupuesto.

Tuvo la presencia de peronistas como Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa), cuyos representantes votarán en contra del Presupuesto. Unión por la Patria presentará dictamen propio, con los cinco reclamos de todos los mandatarios incluidos.

Axel Kicillof - Sergio Ziliotto El gobernador bonaerense Axel Kicillof y su par de La Pampa, Sergio Ziliotto.

El resto se repartió entre zoom y presencial, aunque algunos prefirieron no conectarse para no romper explícitamente con Milei, como los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

Hasta este jueves, la UCR y Encuentro Federal tenían previsto firmar el despacho del Gobierno en disidencia, pero luego de la catarsis del CFI cambiaron de planes.

Ya hubo llamados al diputado libertario José Luis Espert para anunciarle que el martes habrá un dictamen propio de UCR, EF y, tal vez, el PRO, que se conformaba con plata para las cajas previsionales y la cancelación del pacto fiscal.

En ese escenario, Milei se quedaría en soledad, con sus 39 votos, que ni siquiera alcanzan para blindar un veto. En ese caso en la casa Rosada tienen decidido cancelar la discusión del Presupuesto y gobernar con partidas desactualizadas. Alcanza con no incluirlo en extraordinarias.

Sesión caída

La pelea de los gobernadores retomó las chances de sesionar el jueves con el temario caída el martes, que estaba ideado para presionar a Milei con el Presupuesto. Es que si se cae el DNU del canje de deuda y el Gobierno no puede firmar otro, no tendría otra opción que buscar esa herramienta en el Presupuesto.

"No entendieron que era una chance de robustecer su negociación. Ahora no les ofrecen plata y no saben que hacer", sostuvo ante Letra P el jefe de uno de los bloques convocantes. Todos sufrieron bajas por presión de gobernadores.

La sesión fue postergada hasta el jueves a las 11, día en el que Martín Menem tiene previsto convocar por Presupuesto. De no llegar a una acuerdo por ese proyecto, tal vez haya quórum. Sería la ruptura definitiva.