La Legislatura porteña distinguió a la jueza Marcela De Langhe como Personalidad Destacada de la Justicia.

En un acto colmado de autoridades, la Legislatura porteña distinguió a la jueza del Tribunal Superior de Justicia , Marcela De Langhe , como Personalidad Destacada en las Ciencias Jurídicas, según la Declaración 356/2025. La ceremonia reunió a figuras del ámbito judicial, político, diplomático, académico y religioso.

El acto se llevó a cabo en un Salón Dorado colmado de invitados y fue encabezado por el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires , Matías López , quien estuvo acompañado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri ; la vicejefa de Gobierno y presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio ; y la diputada María Inés Parry , autora de la iniciativa.

Asistieron las máximas autoridades del Poder Judicial de la Ciudad: la presidenta del TSJ, Inés M. Weinberg ; su vicepresidenta, Alicia Ruiz ; y el juez Santiago Otamendi . También estuvieron presentes los titulares del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar, Juan B. Mahiques , Marcela Millán y Carolina Stanley ; así como la administradora general del Consejo de la Magistratura, Genevova Ferrero , y los consejeros Izura , Meis , Zangaro y López Di Muro . El procurador general, Martín Ocampo , también participó del evento.

Desde la provincia de Buenos Aires, acompañaron la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan ; el ministro del mismo tribunal, Sergio Torres ; y el ministro de la Suprema Corte de Mendoza, Omar Palermo .

En el plano internacional, dijeron presente los embajadores de la Unión Europea, Bélgica, Eslovaquia y Marruecos, junto a representantes de la ONU , UNESCO , PNUD y otros organismos.

Entre otras autoridades nacionales, se destacaron la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero, y el consejero Gerónimo Ustarroz. También el presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional Federal, Daniel Petrone, junto a su vicepresidente, Diego Barroetaveña, y los jueces Mahiques, Ledesma, Sarrabayrouse, Scotto, Cavaliere, Bosch, Marum, Escrich, Larroca y Rolero Santurian.

Estuvieron presentes representantes del Ministerio de Seguridad, como el jefe del gabinete de asesores, Carlos Manfroni; el titular de la SRT, Gustavo Morón; y el secretario de Justicia, Francisco Quintana.

En el plano legislativo y político participaron Graciela Ocaña, Sol Méndez, Claudia Neira, Emmanuel Ferrario, Sandra Rey, Patricia Holzman y Pilar Ramírez. Del ámbito académico, se destacó la presencia de Marcelo Sancinetti, Maximiliano Rusconi y Jorge Amaya.

También acompañaron referentes religiosos como Omar Abboud, Jorge Knoblovits, Daniel Goldman, Lucas Randle y Eliahu Hamra.

Personalidades de la Justicia

Tras la entrega del diploma, se desarrolló un conversatorio en el que participaron Ricardo Gil Lavedra, Julio Conte Grand, Leandro Vergara y Susana Medina, quienes destacaron el recorrido de la homenajeada.

Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, afirmó: “Marcela De Langhe representa una forma contemporánea y responsable de ejercer la magistratura. Su compromiso con la formación y con el fortalecimiento institucional es un aporte concreto a la calidad democrática”.

Por su parte, el procurador general bonaerense, Conte Grand, sostuvo: “Su trabajo ha sido fundamental para consolidar una identidad judicial propia en la Ciudad. La claridad con la que entiende la autonomía porteña y sus desafíos la convierten en una referencia insoslayable”.

Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA, señaló que “la Dra. De Langhe ha sido siempre una aliada estratégica de las instituciones académicas. Su visión sobre la formación jurídica permitió construir puentes entre la universidad, la justicia y la gestión pública”.

Finalmente, Medina, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, remarcó: “Marcela no solo es una jurista destacada: es una inspiración. Su vocación por el servicio público y su aporte a la formación de nuevas generaciones de magistrados y magistradas es invaluable”.

El discurso de Marcela De Langhe

Durante su discurso, De Langhe agradeció el reconocimiento y subrayó la dimensión colectiva del trabajo institucional: “Este reconocimiento no es solo un honor inmenso, personal e institucional, sino también un compromiso para seguir haciendo”.

“Me emociona ver aquí a personas que han marcado mi vida profesional y personal”, expresó. Y agregó: “Ningún logro es individual. Siempre hubo equipos enormes, talentosos y profundamente comprometidos que hicieron posible cada paso”.

También reflexionó sobre su concepción de la función judicial: “Creo profundamente en una justicia cercana, moderna y humanizada, que escuche, que dialogue y que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana”.

La trayectoria de la homenajeada

De Langhe inició su carrera en 1993 en la Justicia nacional, continuó en la bonaerense y más tarde en la porteña, donde durante más de quince años fue magistrada de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. En 2019, fue designada jueza del TSJ.

Entre sus contribuciones se destacan su participación en la creación de la Policía Metropolitana, la conducción del Instituto Superior de Seguridad Pública, la elaboración de la Ley 5.688 del Sistema de Seguridad de la Ciudad, y su rol como primera rectora organizadora ad honorem del Instituto Universitario de Seguridad (IUSE).

Actualmente, integra el TSJ, preside el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial porteño, es docente universitaria y autora de múltiples publicaciones, manteniéndose como una figura central en políticas públicas vinculadas a justicia, seguridad y formación judicial.